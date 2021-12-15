Лукашенко о Витебской области: региону нужна перезагрузка или серьезная встряска

15 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебской области нужна перезагрузка или серьезная встряска. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время представления нового председателя Витебского облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что есть примеры достижения отдельными промышленными и сельскохозяйственными предприятиями приличных результатов. Но вместе с тем хвалиться области особо нечем, подчеркнул Президент.

"Очевидно, что региону нужна перезагрузка. Если хотите - серьезная встряска. И у меня это не заржавеет, - сказал Александр Лукашенко. - Сделайте, пожалуйста, за зиму соответствующие выводы".

По его словам, за последние семь лет валовой региональный продукт в области сократился более чем на 8%. В текущем году регион единственный, где продолжает снижаться ВРП, в основном за счет строительства и сельского хозяйства. "В последние годы ухудшаются многие показатели развития села. Снижены посевные площади и объемы сбора сельскохозяйственных культур. Сократилось поголовье крупного рогатого скота, производство молока, яиц. Причина - низкая организация труда, несоблюдение агротехнических сроков и регламентов. Исполнительская дисциплина ни к черту, и не надо говорить, что у вас не хватает кадров, - сказал Александр Лукашенко. - Надо собраться, если мы не хотим потерять страну. Всего у вас хватает".

Президент заявил, что его особо настораживает отсутствие ощутимого экономического эффекта от реализации указа по развитию агропромышленного комплекса Витебской области. Работа агропромышленных объединений остается убыточной. Без государственной поддержки убыточны 72% сельскохозяйственных организаций в регионе.

"Поэтому мной принято решение о назначении на Витебщину перспективного руководителя, для которого наш витебский край является родной землей, Александра Михайловича Субботина. Должен вам сказать откровенно: у него было желание поехать работать на родину. И я ценю, что он рискнул в сложное, непростое время, проблем больше, чем когда-либо. И я очень хочу, чтобы у него здесь с вами получилось", - заявил Александр Лукашенко.

Президент добавил, что Александр Субботин непосредственно принимал участие в разработке новых подходов к развитию агропромышленного комплекса, созданию объединений. В определенной степени является их соавтором. "Уверен, понимает, как все должно быть реализовано на практике", - подытожил глава государства.-0-

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