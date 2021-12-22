Лукашенко позитивно оценил развитие Гомельской области: регион преобразился, сделано очень многое

22 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с активом Гомельской области позитивно оценил развитие региона в последние годы, передает корреспондент БЕЛТА.

Как обратил внимание глава государства, Гомельская область - крупнейший по территории регион, здесь проживает 15% населения страны, сосредоточена пятая часть ее промышленного производства. "Представляете, мощь!" - заметил Президент.

"В то же время вам больше всех досталось от аварии на Чернобыльской атомной станции. Тогда, на заре моего президентства, я хлебнул этого горя, пережил вместе с вами времена бесперспективности и безнадежности, - напомнил белорусский лидер. - Сказать, что мы уже все вопросы по Чернобылю решили, нет. Поэтому мы не отходим от этого. В ближайшие весну - лето я хочу принципиальнейшим образом посмотреть на те чернобыльские земли, побывать в том заповеднике, как мы его называем, чтобы сделать окончательные выводы, каким образом будем там работать".

"И те земли, и Гомельщина с тех пор преобразились, очень многое сделано", - подчеркнул Александр Лукашенко.

По его словам, в последние годы динамика развития промышленности, освоения инвестиций в основной капитал опережала средний темп по стране. Экспорт в этом году вырос на 32% (и это без республиканских предприятий). Наблюдается положительная динамика по ряду сельскохозяйственных направлений. По уровню средней заработной платы Гомельская область укрепилась на третьем месте в стране (Br1250 в области против Br1410 по стране).

Значительный вклад в достижение таких результатов внес прежний губернатор Геннадий Соловей и актив региона, констатировал Президент. "Вы, Геннадий Михайлович, как крепкий хозяйственник, в определенной мере расшевелили местную вертикаль. Человек, в общем-то, со стороны, с Минщины, а очень близко к сердцу принял проблемы, которые существуют на Гомельщине. И, конечно, хотел бы поблагодарить вас, Геннадий Михайлович, за работу", - сказал Александр Лукашенко.-0-

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