Лукашенко: вся мощь Гомельской области должна быть восстановлена

22 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Вся мощь Гомельской области должна быть восстановлена. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании с активом Гомельской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства напомнил, что в регионе была проделана огромная работа по восстановлению земель после чернобыльской аварии.

"Мы не можем загубить Гомельскую область, и мы ее не загубим. Это исключено. Даже если все вы откажетесь от этой идеи восстановить мощь гомельской земли, мы пойдем с другими людьми. Но мы должны восстановить Гомельщину. Это прекрасный край, и лучшего уголка у нас нет. Это особенный край Беларуси, и мы его обязательно сохраним", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-