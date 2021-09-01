Лукашенко рассказал, когда будут утверждены союзные программы с Россией

1 сентября, Бобруйск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия планируют подписать союзные программы на заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам во время рабочей поездки в Бобруйск, передает корреспондент БЕЛТА.

"Прежде всего хочу подчеркнуть (сейчас же будут вякать, что сдаем суверенитет и независимость и так далее): мы больше трех лет назад, еще в Сочи, поставили перед правительствами задачу - сделать очередной шаг в нашем союзном строительстве. Как-то все замылили, не было ярких прорывных движений, - отметил Александр Лукашенко. - Тогда, реагируя на требования народов, мы с Президентом России приняли решение сделать какие-то шаги".

Глава государства напомнил, что после этого в правительствах были выработаны более 30 так называемых дорожных карт. Они касались развития сотрудничества по разным направлениям. Со временем эти дорожные карты превратились в союзные программы и их осталось 28. "Это уже будут подписанные договоры к исполнению. Не просто карты, по которым кто-то идти будет", - пояснил белорусский лидер.

Подписать их на президентском уровне планируется на Высшем госсовете. Его заседание хотят провести в октябре - ноябре. "Если мы договоримся окончательно с Президентом России 9-го (на 9 сентября намечены переговоры двух лидеров. - Прим. БЕЛТА), то 10-11-го правительства соберутся, рассмотрят, примут эти программы. А потом мы их утвердим на Высшем госсовете", - рассказал Александр Лукашенко.

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