По всем основным социально-экономическим показателям Минска к 2025 году прогнозируется рост - Кухарев

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основные направления развития белорусской столицы на предстоящую пятилетку назвал сегодня на региональном собрании делегатов VI Всебелорусского народного собрания от города Минска председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Основная цель развития Минска в 2021-2025 годах - приоритетное развитие сфер, дающих наиболее мультипликативный эффект для обеспечения роста благосостояния, улучшения условий жизни населения, - сказал Владимир Кухарев. - Результатом достижения поставленной цели в 2025 году станет прирост к уровню 2020 года на 15-20% валового регионального продукта, экспорта товаров и услуг, инвестиций в основной капитал, розничного товарооборота и реальной заработной платы населения".

В новой пятилетке общие усилия должны быть направлены на цифровую трансформацию экономики, активную инвестиционную политику, развитие сферы услуг, диверсификацию экспорта, создание новых производств и предприятий, рациональное импортозамещение, обеспечение занятости и достойных доходов, укрепление традиционных семейных ценностей и расширение возможностей для самореализации.

Важная задача - максимально возможное сохранение производственных объектов на территории города с учетом их трансформации в современные инновационные предприятия. Направления самые разные: от медицины до производства электротранспорта, в том числе беспилотного. Дальнейшее развитие получит Минский городской технопарк, количество резидентов которого должно вырасти с 40 до 80, объем производства продукции - более чем вдвое. Для этого будут освоены ныне неиспользуемые и неэффективно используемые площади.

Будет внедряться концепция умного города: для управления городской инфраструктурой должен обрабатываться большой объем данных, чтобы строить прогнозы, предотвращать опасные ситуации, оказывать жителям и гостям столицы качественные услуги.

Продолжится строительство инвестиционных объектов, совершенствование транспортной инфраструктуры, планируется ввод 3 млн кв.м жилья. Для повышения комфорта среды жизнедеятельности будут реализованы 162 инфраструктурных проекта. "За пять лет будет освоено более Br40 млрд инвестиций", - добавил мэр столицы.

За предстоящую пятилетку в Минске построят 40 учреждений образования, из них 13 школ и 27 детских садов - там, где это особенно необходимо. По проекту "Умная школа" предполагается автоматизировать абсолютно все процессы жизнедеятельности учреждения образования. Обеспечить непрерывную профподготовку специалистов учреждений образования поможет проект "Умный институт". Появятся новые объекты здравоохранения, а цифровизация медицины сделает оказание услуг более оперативным и качественным.

Планы во внешнеэкономической деятельности на пятилетку - экспорт товаров (с акцентом на высокотехнологичную наукоемкую продукцию) в объеме $15 млрд, экспорт услуг - на $26 млрд.

В работе городского собрания приняли участие председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова, помощник Президента Беларуси - инспектор по Минску Александр Барсуков, руководители министерств, представители депутатского корпуса, исполнительной власти, общественных организаций, трудовых коллективов региона. Делегаты делились инициативами для различных сфер, отраслей, направлений, чтобы "шаг за шагом добиваться повышения благосостояния и качества жизни людей на основе роста конкурентоспособности экономики, привлечения инвестиций и инновационного развития, чтобы каждый житель Минска уже в этом году почувствовал изменения к лучшему", как отмечено в резолюции собрания.

VI Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля в Минске. На обсуждение участников будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Общая численность участников и приглашенных составит 2,7 тыс. человек. Минск представят 366 делегатов, в том числе 55 депутатов горсовета.-0-

Фото Оксаны Манчук

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