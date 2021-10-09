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Общество
09 октября 2021, 09:55

Акция "Чистый лес" проходит в Беларуси

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Год народного единства"
Работа волонтеров акции "Чистый лес" будет организована более чем на 2 тыс. объектов
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9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция "Чистый лес", приуроченная к Году народного единства, проходит сегодня в Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

На протяжении дня волонтеры помогут лесхозам в ликвидации несанкционированных свалок, уборке строительных и бытовых отходов, благоустройстве придорожных полос, а также лесных массивов вблизи населенных пунктов и памятных мест. Принять участие в акции может любой желающий, для этого нужно обратиться в ближайший лесхоз или лесничество и заявить о своем намерении.

По предварительным данным, работы будут организованы почти на 2,2 тыс. объектов по всей стране. Ожидается, что за сутки волонтеры совместно с работниками лесхозов вывезут из лесного фонда свыше 4 тыс. кубометров мусора и хлама и отреставрируют около 50 мест массового отдыха населения. В отдельных регионах будет проводиться также высадка лесных культур. Всего за сутки планируется высадить порядка 1,5 млн деревьев.

Как и в предыдущие годы, особый акцент планируется сделать на работе с детьми и пользователями социальных сетей. Каждый ребенок, принявший участие в акции, получит от лесхозов небольшой сувенир. Ценные подарки ждут и авторов самых креативных фото и видео, размещенных в социальных сетях под хештегами #ЧыстыЛес2021 и #ЧистыйЛес2021.

В 2020 году в акции "Чистый лес" поучаствовали почти 39 тыс. человек. Только за сутки волонтеры вместе с работниками лесного хозяйства убрали около 4,5 тыс. куб.м мусора и хлама, навели порядок вдоль придорожных полос, благоустроили места вблизи мемориальных комплексов и памятных знаков. Дополнительно было высажено более 1,3 млн деревьев.-0-

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