Депутаты приняли в первом чтении законопроект об изменении Уголовного кодекса

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект "Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.

Проект закона "Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь" 27 сентября 2021 года внесен в Палату представителей по поручению Президента депутатом Палаты представителей Олегом Белоконевым.

В связи с распространением новых специфических видов противоправного поведения и с целью усиления превентивного потенциала ст.361 Уголовного кодекса излагается в новой редакции. При этом ужесточается уголовная ответственность за действия, направленные на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, в том числе с указанием на такой криминообразующий признак этого преступления, как призывы, направленные на применение мер ограничительного характера (санкций) в отношении Беларуси, физических и юридических лиц страны.

"Люди, которые призывают к санкциям против своей страны, либо нездоровы, либо не понимают, что они делают. Они же сами живут в этой стране. Санкции всегда приводят к падению уровня жизни любого гражданина, проживающего здесь, - сказал председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Олег Белоконев. - Поэтому проведен комплекс мероприятий. Эта задача была поставлена главой государства. Проведена корпотливая работа. И сейчас эта статья немного видоизменена".

Проектом закона предлагается наказывать указанные действия по ч.1 ст.361 УК ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до шести лет, по ч.2 - лишением свободы на срок от трех до 10 лет, по ч.3 - лишением свободы на срок от четырех до 12 лет.

"Меняется жизнь, подходы, меняются войны. Вы видите, они становятся гибридными. Поэтому, соответственно, и уголовное законодательство должно тоже меняться. И люди, призывающие к таким вещам, должны нести за это ответственность и должны понимать, что наказание будет необратимым", - добавил депутат.

После внесения в Палату представителей законопроект был рассмотрен во всех постоянных комиссиях и в главном правовом управлении Секретариата Палаты представителей, а также, как окончательно подготовленный для рассмотрения Палатой представителей в первом чтении, направлялся Президенту. Замечаний и предложений концептуального характера по проекту Постоянная комиссия по национальной безопасности не получила.-0-