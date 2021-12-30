Ипатов: внести изменения и дополнения в Конституцию можно будет до середины января

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внести изменения и дополнения в Конституцию можно будет до середины января, заявил в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов.

"Можно вносить свои предложения до того момента, как будет издан указ о назначении референдума. Если говорить о конкретных датах, то это 17, 18, 19 января. Но думаю, что не надо куда-то далеко отодвигать, именно сейчас есть возможность это сделать. Проект подготовлен, он размещен в электронном виде, доступен в печатном виде. Поэтому надо просто его прочитать, над ним подумать и внести предложения, не откладывая все на последний день, - сказал Вадим Ипатов. - Потому что как раз ближайшие к завершению публичного обсуждения дни необходимы профессионалам, чтобы все это скомпоновать, обработать, саккумулировать".

Директор НЦЗПИ напомнил, что подготовке проекта Конституции предшествовала огромная работа практически длиною в год. "Я уже отмечал, что старт вообще работе над Конституцией был дан еще в 2016 году, когда Президент, обращаясь к парламенту, сказал о том, что надо посмотреть на Основной закон, - отметил он. - Действующая сегодня Конституция - это тот документ, который позволил нам сформировать суверенное, независимое государство со своим взглядом на мировые процессы, на внутреннее развитие, со своей экономикой, со своими элементами, которые позволяют сформировать те социальные сферы, которые защищают человека: здравоохранение, образование и так далее. И вот тогда было сказано, что следует аккуратно, очень внимательно подойти ко всем нормам Конституции, собрать группу мудрецов, как сказал тогда Президент, которые бы посмотрели, что нам необходимо для того, чтобы, опираясь на созданное, продолжать движение вперед".

Вадим Ипатов подчеркнул, что изменения в Основной закон обсуждались на диалоговых площадках. "Именно на этих диалоговых площадках люди различных профессий, различных сфер деятельности приходили и говорили о том, что они видят необходимым закрепить в Конституции для того, чтобы наше государство сохранило суверенитет, независимость и поступательное развитие. Эти предложения поступали опять же в Конституционный суд, нам в центр, в различные государственные органы и организации, которые на тот момент были задействованы в работе над Конституцией. Уже потом в соответствии с решением Всебелорусского народного собрания была создана Конституционная комиссия. Опять же посмотрим на ее состав. Кроме юристов, туда входили представители самых различных сфер деятельности и это было правильно. Именно такая цель и стояла перед Конституционной комиссией: исходя из своего жизненного опыта посмотреть на Конституцию и предложить самые необходимые ее корректировки, которые были бы полезны для общества, государства, личности. И, конечно, венцом всего является сегодняшняя работа. Сейчас публично можно обсуждать проект Конституции", - добавил он.-0-