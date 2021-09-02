Министр спорта поставил белорусским олимпийцам за Токио "удовлетворительно с маленьким плюсом"

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук оценил на "удовлетворительно с маленьким плюсом" выступление белорусских атлетов на Олимпийских играх в Токио. Такую оценку он озвучил в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Реагируя на критику выступления белорусской команды, которая завоевала на Олимпийских играх 7 медалей (золотую и по три бронзовых и серебряных), Сергей Ковальчук предложил посмотреть на результаты других стран. Так, Литва завоевала одну медаль, спортсмены Латвии и Эстонии дважды поднимались на олимпийский пьедестал. Казахстан взял 8 медалей, но все бронзовые, Украина - 19, но золото, как и у Беларуси, только одно. У Азербайджана также 7 медалей.

Если сравнивать с предыдущими Играми, то наилучший результат у белорусских спортсменов был на Олимпиаде в Сиднее-2000. Там спортсмены завоевали 17 наград. Наихудший - на зимних Олимпийских играх в Турине в 2006 году и в Солт-Лейк-Сити в 2002-м. С этих Игр белорусы привезли по одной медали. Но выступление в Токио стало наименее результативным среди летних Олимпийских игр.

"Я бы для себя определил другие критерии: 15 медалей и выше - это по пятибалльной системе оценка "отлично", молодцы, хорошо выступили; от 10 до 15 - это оценка "хорошо"; от 5 до 10 - оценка "удовлетворительно"; от 0 до 5 (мы маленькая страна) - это оценка неудовлетворительно, - отметил министр. - Я бы поставил "удовлетворительно" с маленьким плюсом, потому что еще условия на этой Олимпиаде были специфические: отношение к нашей стране в определенных условиях было специфическим".-0-

Ковальчук ответил, изменится ли подход к допуску спортсменов на Олимпиаду после случая с Тимановской

Ковальчук об атлетах: это воины, которые защищают интересы государства через спорт

Ковальчук: только единицы из белорусских спортсменов выступили против государства

Ковальчук пояснил "запрет" на участие белорусских спортсменов в коммерческих турнирах

Пробежки до 8 км, футбол, бильярд. Ковальчук рассказал о своей спортивной неделе