Минздрав ожидает третью волну COVID-19 менее интенсивной, но многое зависит от новых штаммов

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав ожидает третью волну COVID-19 менее интенсивной, но многое зависит от заноса новых штаммов, заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич на итоговой коллегии Минздрава, передает корреспондент БЕЛТА.

"Борьба с пандемией еще далека от завершения. Мы находимся на второй волне с тенденцией к снижению показателей заболеваемости во всех регионах. Наиболее вероятно, что третий период подъема будет менее интенсивный, многое будет зависеть от заноса новых штаммов, степени охвата вакцинацией контингентов", - сказал Дмитрий Пиневич.

Сейчас в стране продолжается вакцинация. Привиты почти 25 тыс. человек.

Министр отметил, что с начала эпидемии под руководством Президента проведено более 30 совещаний, где обсуждалась ситуация с COVID-19. По поручению Президента сформированы штаб на уровне правительства, региональные штабы, возглавляемые руководителями регионов. Глава государства посещал учреждения здравоохранения и "красные зоны" в них.

Успешные решения, примененные в пандемический период, по словам Дмитрия Пиневича, важны для использования в дальнейшей работе. В этой связи он отметил способность к оперативной мобилизации кадровых ресурсов, вариабельность управленческих решений в зависимости от обстановки, а также способность к реализации сложного комплекса лечебно-диагностических мероприятий в ограниченный временной период.

Так, было перепрофилировано более 34 тыс. коек, проходило этапное лечение в стационарах первой линии, стационарах долечивания и центрах реабилитации. Сохранены профильные учреждения для обеспечения доступности специализированной помощи. Актуализированы протоколы лечения. Министр также отметил роль скорой помощи и поликлинического звена, где работали на пике 1,5 тыс. контактных бригад, точечную работу в учреждениях социальной защиты и организованных коллективах учащихся.

"Главой государства обозначен 2020 год как год мужества медиков, это для нас самая высокая оценка", - добавил министр. В течение года госнаград удостоены 45 медицинских работников, которые были заняты в борьбе с инфекцией, более 4,3 тыс. награждены правительством, Минздравом совместно с профсоюзами, местными органами власти.-0-

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