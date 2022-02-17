Перцов очертил задачи СМИ на ближайшую перспективу

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр информации Владимир Перцов озвучил журналистам задачи, которые стоят перед отраслью на ближайшую перспективу, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, 2021 год был очень непростой. "И в плане санкционного давления на страну и на нашу отрасль в том числе, и в плане пандемии коронавируса, которая не заканчивается и которая на многие предприятия нашей системы оказывает существенное, в первую очередь экономическое, давление. Но в целом можно сказать, что отрасль сработала неплохо. Есть положительная динамика. Мы реализовали те проекты, которые наметили в предыдущие годы. Это система медиаизмерений в радио- и телевизионной среде. Это помогло нам плюсануть на рекламном телевизионном рынке. В общем есть много положительной динамики. Надеемся, что она продолжится в 2022 году и наша отрасль выйдет на полностью безубыточные рельсы", - сказал Владимир Перцов.

Министр подчеркнул: первоочередная задача на ближайшую перспективу - глубочайший аудит и трансформация отрасли в духе тех вызовов, которые нам предлагает цифровая эпоха. "Ведь сейчас СМИ трансформируются, так называемые печатные СМИ - газеты, журналы, отчасти телевидение, немного радио уходят на второй план, заменяя читателям, зрителям и пользователям себя новыми цифровыми медиа. Но это не означает, что журналисты и продукт, который создается традиционными СМИ, не востребованы. Просто нужно немного усилить свои возможности, посмотреть аудиторию, где она и как потребляет информацию, и переходить туда, следуя за своим читателем, зрителем и слушателем",- отметил он.

Владимир Перцов дополнил, что трансформации незамедлительно ведут к тому, чтобы небольшие региональные издания объединялись в холдинги. "Ведь очень тяжело найти хорошего SMM-специалиста, специалиста по продвижению контента в интернете в небольшом населенном пункте. Районкам это очень тяжело сделать. Конечно, есть успешные проекты. Но если они будут объединяться в холдинги, один SMM-специалист сможет эффективно продвигать создаваемый контент как среди читателей, пользователей этого региона, так и продвигать его за рубеж. Есть такие положительные примеры, - констатировал он. - Ну и, конечно, трансформация нашей отрасли, которая продолжается. Это анализ на предмет профильности наших активов. Многие типографии уже выпускают продукцию, которая как-то относится к информации - это упаковка, полиграфическая продукция. Здесь тоже мы подумаем о том, чтобы рассмотреть эффективность этих предприятий и, может быть, уместность их пребывания в нашей системе. Может быть, передадим в управление местных органов власти. В общем вопросов достаточно много. Задачи есть, будем с ними справляться".

Сегодня проходит заседание коллегии Министерства информации по итогам работы отрасли в 2021 году и определению основных задач ведомства на 2022-й. Она проходит в комбинированном формате: офлайн - в Доме прессы в Минске, а представители регионов подключились к общению онлайн.-0-

Перцов: Беларусь находится в эпицентре информационной гибридной войны

Перцов: доверие к фейкометам в нашем обществе достаточно низкое

Финал просветительского проекта "В режиме правды" состоится 19 февраля в Минске

Перцов: иновещание позволяет жителям многих стран объективно увидеть, чем живет Беларусь