Румак: этноконфессиональный мир - один из важнейших факторов социальной стабильности в стране

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Этноконфессиональный мир - один из важнейших факторов социальной стабильности в стране. Такое мнение высказал уполномоченный по делам религий и национальностей Александр Румак на полях круглого стола "Межконфессиональное согласие как важнейший фактор укрепления общественного спокойствия и стабильности", посвященного Году народного единства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Этноконфессиональный мир является одним из важнейших факторов социальной стабильности в Беларуси. И эта конфессиональная структура сложилось исторически. На протяжении многих веков на белорусской земле находили свой дом представители разных конфессий, люди различных национальностей. И сегодня сохранение этноконфессионального мира - важнейшее условие сохранения социальной и общественной стабильности в нашем государстве", - сказал Александр Румак.

По его словам, в Беларуси зарегистрировано 25 конфессий и религиозных направлений. "И представители этих конфессий не оторваны от общества. Это люди, которые работают в самых разных сферах нашей жизни. И очень важно, что наши конфессии не остаются в стороне от социальных проблем общества - это алкогольная и наркотическая зависимость, сохранение традиционных семейных ценностей. И есть много примеров, когда священнослужители, пастыри оказывают помощь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации по самым различным причинам. И это не только православная, католическая церковь, но и протестантские церкви", - отметил уполномоченный по делам религий и национальностей.

Александр Румак подчеркнул, сегодняшний круглый стол - возможность обменяться мнениями, чтобы определиться с дальнейшими направлениями взаимодействия религиозных конфессий и государства. "Круглый стол проводится в Год народного единства. И нам очень важно объединить усилия по поддержанию единства в нашем обществе", - добавил он.

В работе круглого стола участвуют представители религиозных конфессий, госорганов, научных и образовательных учреждений, общественных объединений, члены Совета Республики и депутаты Палаты представителей. Мероприятие организовано для обсуждения насущных вопросов взаимодействия церкви и государства на благо белорусского народа, роли религиозных организаций, общественных объединений в профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании и других асоциальных явлений, ресоциализации осужденных, работы с молодежью, противодействия религиозному экстремизму. Организаторами форума выступают Следственный комитет и Институт повышения квалификации и переподготовки СК.-0-

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