Руммо: при корректировке Конституции будем исходить из внутренних реалий и интересов страны

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. При корректировке Конституции будем исходить из внутренних реалий и интересов страны, заявил корреспонденту БЕЛТА сенатор, директор Республиканского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо.

Олег Руммо отметил, что проект обновленного Основного закона будут рассматривать представители различных сфер. Ему как специалисту, имеющему достаточно большой практический опыт работы в здравоохранении, а также знания и наработки в сфере законотворчества прежде всего будет интересно дальнейшее развитие социальной сферы в государстве. Свое компетентное мнение он выскажет и в сфере информационной безопасности, поскольку является членом Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по международным делам и национальной безопасности.

"Новеллы закона я буду преломлять через призму наработок, опыта и знаний, которые сегодня у меня есть. Считаю, что при корректировке Основного закона следует исходить из внутренних реалий и интересов страны и наших граждан. От тех основополагающих принципов, которые будут заложены в Конституции, зависит успех государства, жизнь наших детей и внуков", - сказал Олег Руммо.

Сенатор заметил, что отнесся к вопросу внесения поправок в Конституцию Беларуси очень серьезно. Это масштабная работа, которая требует немало времени. Вместе с тем он заметил, что не берется заниматься непосредственно юридическими формулировками тех или иных положений, проверкой их полноты и соответствия требованиям, он скорее будет выступать в качестве эксперта.

"Иначе говоря, высказывая свое мнение по поводу того или иного положения в Основной закон, буду исходить прежде всего из того, какую пользу оно принесет нашей стране и как отразится на функционировании белорусского общества. При этом важно вести речь не только про современный этап, но и заглянуть в будущее", - сказал он.

Олег Руммо убежден, что результатом взвешенной и продуманной работы экспертного сообщества станет создание обновленного Закона, учитывающего национальные интересы, политические и правовые традиции, а также передовой международный опыт.-0-

Макаревич: внесение изменений в Конституцию - системная и структурированная работа