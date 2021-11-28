Сергеенко: работа над проектом обновленной Конституции практически подошла к финалу

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа над проектом обновленной Конституции практически подошла к финалу, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко, сообщает БЕЛТА.

"Работа практически подошла к финалу. Мы вышли на проект Конституции, но тем не менее предстоит еще незначительная доработка, дошлифовка по отдельным позициям. Основная цель рабочей группы - создать окончательную конфигурацию проекта закона, который бы отвечал требованиям сегодняшнего времени, обеспечивал дальнейшее развитие нашей страны, мир и согласие на белорусской земле и, соответственно, благополучие наших граждан", - сказал Игорь Сергеенко.

По его словам, работа над обновленным вариантом Основного закона страны носила достаточно напряженный характер. "Постоянные дискуссии, споры, консультации. Сегодня мы можем сказать, что изменения коснулись практически всех разделов. Принципиальные дополнения и изменения внесены в 77 статей, появилось 11 новых и предлагается новая глава, которая будет раскрывать статус, полномочия, компетенции Всебелорусского народного собрания", - отметил глава Администрации Президента.

В преамбуле Конституции изменения незначительные. "Тем не менее преамбула дополнена положениями о сохранении национальной самобытности, суверенитета, духовных и культурных традиций Беларуси. Сегодня тема белорусской идентичности имеет актуальное звучание. Полагаю, что в процессе всенародного обсуждения политологами, критиками, историками преамбула может быть дополнена", - подчеркнул Игорь Сергеенко.-0-

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