Высаживая деревья, мы закладываем основу для будущих поколений - Карпенко

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство и сотрудники Министерства образования, представители студенческого актива столичных вузов, молодежные послы ЦУР, волонтеры приняли сегодня участие в республиканской акции "Неделя леса", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Саженцы кленов в форме слова "Единство" они высадили в лесном массиве около филиала Белорусского государственного технологического университета "Негорельский учебно-опытный лесхоз". Всего на территории 2 га появилось 15 тыс. саженцев сосны и клена.

"Это опытный лесхоз БГТУ. Сегодня мы высадили здесь не только традиционные сосны, но и клены в форме слова "Единство". И совсем скоро с высоты птичьего полета мы увидим эту надпись", - рассказал министр образования Игорь Карпенко.

Фото Министерства образования

По его словам, студенческий актив каждый год принимает участие в акции "Неделя леса". "К ребятам присоединились и сотрудники министерства. Высаживая деревья, мы закладываем основу для будущих поколений. Ведь эти ресурсы необходимо постоянно возобновлять, - отметил министр. - На следующей неделе у нас будет республиканский субботник. Мы договорились со студенческим активом, что будем благоустраивать территорию Студенческой деревни. Ребята во время встреч задавали вопрос по велопарковкам. БНТУ разработал дизайн и технологию их изготовления. Первую такую парковку установим во время субботника. Если студенты ее воспримут позитивно, она будет востребована, то продолжим тогда установку таких велопарковок в Студенческой деревне и дальше".

Акция "Неделя леса" проходит в Беларуси с 3 по 10 апреля. В этом году она организована в 14-й раз и приурочена к Году народного единства.

Место проведения акции - объекты всех регионов Беларуси. Добровольцы могут посадить дерево, заложить памятную аллею, сквер, привести в порядок места отдыха в лесу.

В 2020 году руками волонтеров было высажено более 23 млн деревьев. Основными лесообразующими породами традиционно стали сосна, ель и береза. Новый лес был создан на площади около 5,5 тыс. га. Всего работы были организованы на 2332 объектах.

Главная цель акции "Неделя леса" - привлечь внимание к необходимости бережно относиться к лесному фонду. Особый акцент при этом делается на работе с подрастающим поколением.-0-

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