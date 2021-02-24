Здоровая нация, кадры и межрегиональные центры - Петришенко обозначил приоритеты для здравоохранения

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко сегодня на итоговой коллегии Минздрава обозначил приоритеты для отрасли, передает корреспондент БЕЛТА.

Вице-премьер отметил, что максимально четкие задачи для системы здравоохранения поставлены главой государства на VI Всебелорусском народном собрании. В частности, предстоит реализовать масштабный проект "Здоровая нация", в основе которого четыре основных столпа: мобильная медицина, шаговая доступность, заботливая поликлиника, высокотехнологичная медицина в регионах.

"В этой работе есть хороший задел, но все вы должны отчетливо понимать всю напряженность поставленных перед отраслью задач, ответственность каждого конкретного исполнителя", - сказал Игорь Петришенко.

Министерством не позднее I полугодия текущего года должны быть разработаны и утверждены максимально конкретные планы-задания, сроки их реализации и индикаторы, доведенные до каждого района. Заместитель премьер-министра подчеркнул, что каждый главврач ЦРБ и председатель райисполкома должны понимать, что они обязаны обеспечить и за что будут отвечать: начиная от укомплектованности и закрепления кадров, заканчивая машинами скорой помощи, медицинским оборудованием и цифровизацией.

В ближайшее время должна быть получена ощутимая отдача от развития межрегиональных и межрайонных центров специализированной медицинской помощи, отметил Игорь Петришенко. По его словам, центры для регионов должны стать опорными, обеспечивающими реальную доступность для населения основных видов такой помощи. С их развитием нужно увязывать и планы переоснащения организаций здравоохранения.

Необходимо ускорить разработку информационной платформы, позволяющей в автоматическом режиме контролировать самостоятельные (децентрализованные) закупки организациями здравоохранения медицинской техники и изделий медицинского назначения. С этим напрямую связаны вопросы эффективности расходования бюджетных средств.

"Никаких посредников и "прикормленных", как сказал глава государства, здесь быть не должно. Никакого превышения цен при поставках в пределах страны однотипных товаров", - обратил внимание вице-премьер.

Дальнейшего совершенствования требует работа министерства и областных управлений по контролю за функционированием и своевременным ремонтом высокотехнологичного оборудования. "Пока должного результата здесь также не достигнуто", - заметил он.

Заместитель премьер-министра обратил внимание на важность подготовки и укомплектованности кадрами. "Полагаю, что назрел вопрос об изменении подходов к нормированию штатной численности медицинских работников, увязке количества персонала с объемом выполняемых работ и, безусловно, с соответствующим уровнем оплаты труда", - сказал он. Минздраву предстоит глубоко переработать эту тему и выработать конкретные предложения. Основу этому должен в том числе заложить реализуемый министерством пилотный проект по переводу финансирования отрасли на принципы клинико-затратных групп.

Кроме того, Игорь Петришенко обратил внимание на важность постоянной открытой обратной связи с населением, потребителями медицинских услуг. Он считает, что целесообразно провести целевые региональные социологические опросы и исследования, разместить соответствующие опросники и анкеты на сайте Минздрава. И в целом необходимо пересмотреть структуру и наполнение сайтов (от министерства до каждой ЦРБ), соответствующих разделов в соцсетях, сделав их на более высоком профессиональном уровне, в первую очередь информативными и удобными для пользователей.-0-

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