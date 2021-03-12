Команда Гомельской области победила в финале проекта "300 талантов для Королевы"

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда из Гомельской области стала победительницей финального этапа проекта "300 талантов для Королевы", который завершился сегодня в легкоатлетическом манеже БГУФК, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победители набрали в сумме 4404 очка. Второй стала команда Гродненской области (4002 очка). На третьей позиции разместились спортсмены из Могилевской области - 3396 очков.

Остальные места в командном первенстве распределились следующим образом: четвертое место заняла дружина Минской области - 2653 балла. Столичная команда завершила соревнования юных легкоатлетов на пятой позиции - 2261 очко. Шестое место в итоговом протоколе у представителей Витебской области - 2108 очков. Седьмыми завершили финальный этап проекта "300 талантов для Королевы" спортсмены из Брестской области - 1751 очко.

За победу боролись ученики 2-4-х классов. Каждый из участников проекта получил от организаторов медаль, комплект формы и сладкий подарок с игрушкой.

Проект "300 талантов для Королевы" инициирован Белорусской федерацией легкой атлетики совместно с Министерством образования и Министерством спорта и туризма, а также Республиканским центром физического воспитания и спорта учащихся и студентов. Организаторы ставят перед собой задачу отбора и привлечения наиболее талантливых и способных к занятиям легкой атлетикой детей и подростков. Проект реализуется с 2015 года.-0-

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