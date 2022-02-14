Рейс-директор FIS: Беларусь снова показала высокий уровень школы фристайла

14 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Директор соревнований по фристайлу Международной федерации лыжного спорта (FIS) Андреа Ринальди поделился мнением о выступлении Анны Гуськовой в олимпийском финале, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

"Беларусь в очередной раз показала высокий уровень школы фристайла в стране. Анна Гуськова просто великолепно выступила сегодня. В течение недели она совершенствовалась с каждым днем. Мы видели, что она прыгала великолепно, финальный прыжок - просто супер! Отличная работа Белорусского лыжного союза, Минск отлично развивает фристайл", - сказал Андреа Ринальди.

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Рейс-директор FIS добавил, что в Беларуси есть база для проведения соревнований. "Мы с радостью организовали бы здесь чемпионат мира, а может быть, и другие турниры", - подчеркнул Андреа Ринальди.-0-

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