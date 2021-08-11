Возрождение фашизма в Литве - правозащитник о действиях литовских властей 10 августа

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Социалистического народного фронта Литвы правозащитник Гедрюс Грабаускас выступил с осуждением действий литовских властей на митинге 10 августа возле парламента, охарактеризовав ситуацию как "возрождение фашизма в Литве".

"10-11 августа в Литве начались кровавые события. Власти послали спецназ против мирных граждан: жуткие сцены, избиения, массовые аресты. В июле-августе уже происходили подобные случаи, когда литовцев избивали и травили газом в Руднинкае и других местах страны. Против беженцев тоже применены жестокие меры. Также в стране проходят жесткие политические репрессии и давление на свободу слова", - заявил правозащитник.

По мнению Гедрюса Грабаускаса, для наведения порядка в Литве необходима демилитаризация: выход из НАТО, вывод из страны немецких и американских оккупантов. Также необходимо провести денацификацию в Литве: убрать сотни памятников нацистским преступникам, участникам холокоста, запретить кланы неонацистов.

"Необходима амнистия всех политически преследуемых людей, легализация литовской Компартии, Союза наблюдателей за правами человека Литвы и других незаконно запрещенных организаций", - добавил Гедрюс Грабаускас.

Он также призвал к отставке руководителей литовских спецслужб и созданию комиссии по расследованию "преступлений коррумпированного режима" в период с 1990 по 2021 год.-0-

Глава МВД Литвы лишает своих граждан самой возможности на выражение гражданской позиции - Захарова

Власти Литвы не слышат людей и сами выталкивают их на улицы - литовский политик

Правительство Литвы одобрило введение ограничений для непривитых жителей