Депутаты приняли в первом чтении законопроект по вопросам рынка ценных бумаг

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект "Об изменении законов по вопросам рынка ценных бумаг", передает корреспондент БЕЛТА.

Законопроект внесен в Палату представителей Советом Министров. Его подготовка обусловлена необходимостью совершенствования норм законодательства о ценных бумагах с учетом практики применения, принципами Международной организации комиссий по ценным бумагам и произведена в контексте международных соглашений по гармонизации законодательства в сфере финансового рынка в рамках Евразийского экономического союза.

"Основные изменения, предлагаемые законопроектом, предусматривают упрощение процедуры эмиссии ценных бумаг, упрощается перечень документов, представляемых для государственной регистрации ценных бумаг в уполномоченный орган, осуществляющий регулирование рынка ценных бумаг, - рассказала член Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Наталья Голуб. - Будут конкретизированы случаи, являющиеся основанием для отказа в государственной регистрации уполномоченными структурами - фондовой биржей или центральным депозитарием выпусков ценных бумаг. Расширяется круг участников торгов на фондовой бирже. Сейчас это только профессиональные участники рынка ценных бумаг, действующие на основании лицензии. Планируется также реализовать допуск к торгам квалифицированных инвесторов, не являющихся профучастниками, а также физических лиц. Кроме того, будет предоставлена возможность иностранным эмитентам на территории Республики Беларусь осуществлять эмиссию ценных бумаг в соответствии с белорусским законодательством".

Проект закона будет способствовать качественному и системному регулированию вопросов, связанных с функционированием рынка ценных бумаг, а также активизации и развитию деятельности в данном сегменте финансового рынка как инструмента привлечения инвестиций.

Документ доработан к первому чтению с учетом поступивших предложений и замечаний в части согласования уровня правового регулирования отношений в сфере представления конфиденциальной информации, уточнения условий размещения эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов, конкретизации полномочий государственных органов в сфере рынка ценных бумаг, уточнения вопросов, связанных с эмиссией акций. Кроме того, в проект внесены правки редакционно-технического характера, направленные на его приведение в соответствие с требованиями нормотворческой техники.

Депутат добавила, что принятие проекта закона будет способствовать качественному и системному регулированию вопросов, связанных с функционированием рынка ценных бумаг.-0-

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