Головченко: мы в очередной раз доказали, что площадка ЕАЭС эффективна

19 ноября, Ереван /Корр. БЕЛТА/. Площадка ЕАЭС в очередной раз доказала свою эффективность. Об этом заявил журналистам премьер-министр Беларуси Роман Головченко после заседания Евразийской межправительственной комиссии в широком составе, которое состоялось сегодня в Ереване, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наши заседания всегда проходят в вязкой переговорной атмосфере, и они не блещут громкими заявлениями, информациями о существенных прорывах, потому что это именно та площадка, где ведутся сложные переговоры по достижению компромиссов по вопросам, касающимся всех членов союза. Сложность состоит в том, чтобы достичь таких договоренностей, которые бы устроили все пять государств. Это не всегда просто, особенно с учетом того, что разные структуры экономик и регуляторика разная, поэтому работа над сближением регуляторики в союзе идет непросто, но тем не менее результаты есть, и каждая страна в первую очередь ставит вопросы, которые наиболее важны для нее. Это очень серьезное поле для испытания переговорных и дипломатических способностей", - сказал премьер-министр.

Роман Головченко высказал мнение, что "вопросы могут показаться довольно скучными". "Но они имеют самое прямое влияние на деятельность субъектов хозяйствования, от этого зависит, в каких условиях будут работать предприятия, поэтому решения принимаются непросто. Тем не менее мы в очередной раз доказали, что площадка ЕАЭС эффективна, мы умеем договариваться, находить компромиссы, потому что на уровне уже руководителей правительств приходится зачастую решать вопросы, которые не смогли в течение многих месяцев до этого решить эксперты. Нам приходится за полдня, за день за круглым столом находить нужные решения, которые бы устраивали всех, а это большое искусство. Наша встреча в Ереване не стала исключением, повестка была достаточно обширна, были как простые вопросы, так и достаточно сложные, но, в принципе, по всем, кроме, наверное, одного вопроса, удалось достичь четких договоренностей", - подчеркнул он.

"Достаточно сложное соглашение, которое шло непросто, - соглашение о применении навигационных пломб при перевозках грузов. Это достаточно большой шаг вперед, чтобы сделать перевозки прозрачными, для снижения потенциальных схем, которые являются непрозрачными. Мы договорились по всем блокам и всем вопросам и будем предлагать главам государств в ходе заседания Высшего евразийского совета его подписать", - сообщил Роман Головченко.

Для Беларуси также очень важным было принятие решения по обеспечению поставок лома на белорусские металлургические предприятия. "Это стратегическое сырье для белорусской металлургии, особенно для БМЗ, поэтому мы год назад взялись за эту тему и сегодня поставили в ней точку, и можно сказать, что потребности республики полностью обеспечены", - добавил Роман Головченко.-0-

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Фото Оксаны Манчук