"Беспомощность и бессилие". Хренин о причинах активной милитаризации в соседних странах

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Активная милитаризация в соседних с Беларусью странах свидетельствует о беспомощности и бессилии западных политиков. Об этом заявил журналистам министр обороны Виктор Хренин после совещания по вопросам военной безопасности с участием Президента в центре стратегического управления Министерства обороны, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, обстановка вокруг Беларуси продолжает накаляться. "Мы видим, как вокруг наших госграниц создаются группировки войск как на западном, так и на южном направлениях. Активно милитаризуются страны-соседи, и это не может нас не беспокоить, поэтому мы вынуждены планировать ответные меры", - сказал глава Миноборны.

Он считает, что страны-соседи умышленно раздувают повод для наращивания вооруженных сил на границе с Беларусью. "Это их беспомощность и бессилие. Особенно руководства - создавать такие группировки войск в таком количестве, которое мы сейчас видим, против той ситуации, которую должны решать политики", - отметил Виктор Хренин. На сегодняшнем совещании Президент Беларуси еще раз обратил внимание, что таким образом западные политики пытаются отвлечь свое население от внутренних проблем, которые у них накопились. "Они этим должны заниматься, а не бряцать оружием на границе. А наш Президент и сегодня подчеркнул: такими действиями они, возможно, пытаются нас подтолкнуть на провокации. Поэтому у нас все войска находятся в пунктах постоянной дислокации, а с 1 декабря начнем активно заниматься боевой подготовкой", - сказал министр.

"Никаких дополнительных мероприятий по приведению в высшую степень готовности Вооруженных Сил мы не проводим, - подчеркнул он. - Но наш главнокомандующий поставил четкую задачу: на любые их неадекватные действия мы делаем план и в случае необходимости по этим планам начнем действовать".

Виктор Хренин рассказал, что на совещании доложил о приоритетных направлениях развития национальных Вооруженных Сил. По его словам, продолжится комплексная подготовка войск совместно со стратегическим союзником - Россией - к адекватному парированию возникающих новых угроз и к противодействию агрессии против Союзного государства. Предусмотрен также комплекс мероприятий на среднесрочную перспективу по прикрытию южного направления. Продолжится совершенствование единой региональной системы противовоздушной обороны Беларуси и России на долгосрочную перспективу. Кроме того, поддерживается готовность сил и средств территориальной обороны, однако задействовать их в нынешней ситуации пока не планируется. "Они у нас есть, слажены, укомплектованы, обеспечены - в этом можете не сомневаться, - заявил министр. - Мы не планируем в нынешних условиях привлекать нашу территориальную оборону".-0-

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