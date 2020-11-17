17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вокруг Беларуси сошлись интересы мировых игроков и происходит откровенная геополитическая борьба. Об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогам совещания у главы государства по вопросам внешней политики, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вокруг нашей страны сошлись интересы ряда геополитических игроков и происходит откровенная геополитическая борьба, как бы кто ни пытался это отрицать. Поэтому нам приходится реагировать на те нежелательные для нас вызовы и угрозы, которые возникают вокруг Беларуси. Должен подчеркнуть, что они носят абсолютно искусственный характер", - сказал Владимир Макей.

Он заявил, что налицо вмешательство извне во внутренние дела страны, о чем белорусская сторона и говорит со своими партнерами во время двусторонних контактов и на площадках международных организаций.

"Такие государства, как Беларусь, средние по масштабу и потенциалу, вынуждены учитывать свои интересы на всех направлениях. Россия однозначно является нашим главным, стратегическим партнером и союзником, точно так же, как Китай. Но это не значит, что мы должны замыкаться только лишь на каких-то двух направлениях, как бы кто ни упрекал нас в том, что мы пытаемся проводить политику многовекторности. Как можно отказаться от взаимовыгодных направлений сотрудничества со странами дальней дуги, европейскими странами, куда идет более 50% нашего экспорта? - высказал недоумение министр. - Россия для нас главный партнер и союзник, мы намерены и дальше углублять наше сотрудничество, но не будем отказываться от других векторов".-0-

Макей: вокруг Беларуси происходит откровенная геополитическая борьба

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