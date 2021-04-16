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16 апреля 2021, 14:44

Работа пятой сессии Палаты представителей - ГЛАВНОЕ

Фото из архива
Фото из архива

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва прошло 16 апреля.

Депутаты приняли ряд законопроектов, а также поддержали поправки в законы, которые касаются сферы туризма, уголовной ответственности, адвокатской деятельности, СМИ и о недопущении реабилитации нацизма.

Законопроект "О туризме"

Законопроект внесен в Палату представителей 18 мая 2020 года. Он разработан в целях совершенствования механизма ведения туристической деятельности на территории Беларуси, а также улучшения правового положения граждан, являющихся потребителями туристических услуг. Законопроект базируется на нормах действующих нормативных правовых актов, учитывает особенности современного состояния общественных отношений в сфере туризма, динамику их развития. Читать далее

Законопроект "Об изменении законов по вопросам адвокатской деятельности"

Предусматривается совершенствование условий, при соблюдении которых можно осуществлять адвокатскую деятельность. Читать далее

Законопроект "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности"

В частности, законопроектом предлагается введение уголовной ответственности за умышленное незаконное предоставление информации о частной жизни и персональных данных другого лица без его согласия, повлекшее причинение существенного вреда правам, свободам и законным интересам гражданина, совершенные в том числе в отношении лица или его близких в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга. Читать далее

"О недопущении реабилитации нацизма

Проект закона о недопущении реабилитации нацизма внесен в Палату представителей Советом Министров и принят в первом чтении 2 апреля. В проекте впервые законодательно закрепляются определения терминов "нацистские преступники", "пособники нацистских преступников", а также определяются субъекты противодействия реабилитации нацизма. Функцию по координации деятельности субъектов предлагается возложить на органы внутренних дел.

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Законопроект "Об изменении законов по вопросам противодействия экстремизму"

Проектом предлагается установить специальный срок ускоренного рассмотрения дел в гражданском процессе в отношении организаций с признаками экстремизма, а также признания символики и атрибутики, информационной продукции экстремистскими материалами. Он законодательно закрепляет определения терминов "экстремистская символика и атрибутика", "экстремистское формирование", расширяет определение терминов "экстремизм", "экстремистские материалы", возлагает функцию по координации деятельности субъектов противодействия экстремизму на органы внутренних дел, расширяет перечень государственных органов - субъектов противодействия экстремизму, устанавливает порядок запрета деятельности экстремистских формирований. Читать далее

Законопроект "Об изменении Закона Беларуси "О массовых мероприятиях в Беларуси"

Законопроект направлен на обеспечение национальной безопасности и защиту общественного порядка и был принят в первом чтении 2 апреля. Читать далее

Законопроект "Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь"

Законопроект был принят в первом чтении 2 апреля. Он направлен на совершенствование с учетом практики применения действующего законодательства правовых и организационных основ деятельности органов внутренних дел, условий и пределов применения физической силы, специальных средств, боевой и специальной техники, применения и использования оружия военнослужащими внутренних войск, сотрудниками органов пограничной службы, органа государственной охраны и органов государственной безопасности. Читать далее

Законопроект "Об изменении Закона Республики Беларусь "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих (надзорных) органов, сотрудников органа государственной охраны"

Проект закона внесен в Палату представителей 31 марта 2021 года и принят в первом чтении 2 апреля.

Законопроектом, в частности, существенно скорректированы определения терминов, закрепленные в ст.1 закона о государственной защите, для наиболее полного охвата должностных лиц. Предусмотрена возможность государственной защиты военнослужащих Вооруженных Сил. В перечень защищаемых лиц включена новая категория - иные лица, подлежащие государственной защите в связи с посягательством на их безопасность. Обеспечен единообразный подход к использованию в нормах закона о государственной защите указаний на служебную деятельность.

Законопроект "Об изменении законов по вопросам средств массовой информации"

"По нашему мнению, его принятие будет способствовать наиболее эффективному обеспечению информационной безопасности государства и реализации конституционных прав граждан на получение полной, достоверной и своевременной информации", - сказала заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Лилия Ананич. Читать далее

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