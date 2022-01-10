Токаев: ОДКБ показала свою востребованность, важно укреплять ее потенциал

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организация Договора о коллективной безопасности показала свою востребованность как авторитетная военно-политическая организация. Об этом Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил сегодня на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает корреспондент БЕЛТА.

"ОДКБ показала свою востребованность и эффективность как авторитетная военно-политическая организация. Это реально работающий механизм обеспечения стабильности и безопасности наших государств. Фактически произошедшие события стали переломным этапом в развитии организации, которая обрела новое качество как сильный международный институт", - заявил Президент Казахстана.

"Угрозы, с которыми столкнулся Казахстан, являются общими для всего пространства коллективной безопасности. Поэтому нам важно и далее укреплять мощный потенциал ОДКБ. И Казахстан внесет свой вклад в это дело", - подчеркнул казахстанский лидер.

Он считает, что можно оптимизировать сроки реагирования на кризисные ситуации. Важно также обеспечить максимальную политическую поддержку решений об использовании миротворческих сил ОДКБ, особенно со стороны ООН и других авторитетных международных организаций, ведущих мировых СМИ, а также аналитических центров разных стран.

"Мы уже видим, что возникают вопросы о легитимности ввода сил ОДКБ. Это происходит из-за отсутствия достоверной информации и непонимания всей ситуации. В отдельных случаях в международном сообществе, включая зарубежные СМИ, имеет место абсолютно неверное толкование как применения сил ОДКБ, так и прочтение ситуации в Казахстане", - констатировал Касым-Жомарт Токаев.-0-

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