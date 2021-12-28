Эйсмонт об общении Лукашенко с зарубежными СМИ: мы вступили в эру беспрецедентной открытости

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт обещает, что регулярная практика президентских интервью будет продолжена и далее. Об этом она рассказала в эфире проекта "Успеть до полуночи" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Президент настроен разговаривать со всеми. У нас есть абсолютно четкий план продолжать эту работу несмотря ни на что. Потому что нам важно звучать во всех регионах и во всех странах. И мы будем выделять на это время. Мы вступили в эру беспрецедентной открытости. Поэтому мы будем разговаривать со всеми", - заявила пресс-секретарь.

Наталья Эйсмонт отметила, что в этом году многократно усилился интерес к интервью со стороны зарубежных СМИ. На это в том числе влияет и интенсивность информационной повестки, зашкаливающее количество инфоповодов. Пресс-секретарь констатировала, что если несколько лет назад тот или иной инфоповод, какой-то острый момент мог стать событием недели или месяца, то сейчас подобные вещи идут друг за другом и перекрывают один одного порой в течение нескольких часов.

"Этими информационными волнами нас накрывает и накрывает. И конечно во всей это фантастической информационной гонке нам нужно было и нужно сейчас сделать так, чтобы нас слышали все, - сказала пресс-секретарь. - Поэтому, конечно, мы взяли высокий темп в какой-то момент и решили, что будем как можно больше разговаривать. Несмотря на то, что действительно очень сложный график у главы государства".

Наталья Эйсмонт также отметила, что интервью на прядок сложнее, чем иные каждодневные мероприятия с участием Президента, какими бы разноплановыми они ни были. "Это даже не работа где-то на совещании или встреча с активом. Интервью требует фантастической эмоциональней отдачи. Тем более, когда президент понимает, что напротив него сидит человек с методичкой. И там ни в лево, ни вправо. А ему нужно до этого человека и через него до той аудитории, которую он представляет, достучаться", - рассказала пресс-секретарь.-0-