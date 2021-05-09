Лукашенко: пока наше поколение живо, Беларусь всегда будет стоять намертво

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы никогда не позволят смотреть на свою землю с презрением. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии возложения венков к монументу Победы по случаю 76-й годовщины Великой Победы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я понимаю: после тех событий, которые прошли в прошлом году, и того, что нам обещают в этом году, мы несколько, откровенно говоря, перенапрягли наше общество. Может, кто-то излишне беспокоится о мире и безопасности. Может, кто-то вообще перестал в это верить. Так вот, я сейчас обращаюсь к вам - тем, кто не верит. Запомните: пока наше поколение живо, Беларусь всегда будет стоять намертво! Мы будем жить. Мы будем жить на своей земле. И я клянусь вам в этом святом месте, что мы никогда не позволим смотреть на нашу землю с презрением. Ту землю, которую вы выстояли в годы лихолетья и отвоевали. Мы будем ее защищать, чего бы нам ни стоило", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент также обратился к тем, "кто насторожился в связи с последними событиями": "Даже не думайте и не беспокойтесь за будущее своих детей, внуков и за свое будущее. Мы сделаем все, чтобы над нашей землей сияло такое солнце, как сегодня, и было голубое небо. Мы сделаем все, чтобы молодые мамы и папы со своими детишками в любое время суток могли выйти на улицу и пройтись по своей земле, как это было всегда. Так будет, я вам обещаю. Я клянусь, что так будет!"

"И я хочу, чтобы нас услышали не только в Беларуси, но там. Вы знаете, кто", - добавил глава государства.-0-

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