Шесть новых учреждений образования появилось в Гомельской области за последние годы

28 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Шесть новых учреждений образования появилось в Гомельской области за последние три года, сообщил сегодня на областном августовском педсовете председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, передает корреспондент БЕЛТА.

Геннадий Соловей подчеркнул: в области сделано немало для того, чтобы дети учились и воспитывались в современных школах и детских садах. "За три последних года на карте области появилось шесть новых учреждений образования, приобретено 46 новых школьных автобусов. Всего на нужды отрасли за эти годы из бюджета направлено Br2 млрд 600 млн", - отметил он.

В этом году 1 сентября в новую школу пойдут дети в микрорайоне Хутор областного центра. Капитально отремонтировали блок в средней школе №4 Речицы. "Причем все новые учреждения строятся с развитой спортивной инфраструктурой - стадионы, тренажеры, бассейны. Все для физического развития и укрепления здоровья", - добавил Геннадий Соловей.

Губернатор обратил внимание: именно на большом педагогическом совете окончательно формируются задачи образовательной системы региона на ближайший учебный год, подводятся итоги.

"Прошедший учебный год завершен достойно. Полученные результаты - одновременно и высшая оценка работы педагогов области, и подтверждение конкурентоспособности учителей и учащихся региона", - сказал председатель облисполкома.

Руководитель области подчеркнул, что благородный труд педагогов заслуживает достойного вознаграждения. "За последнее полугодие средняя зарплата учителей области возросла до Br1,2 тыс. Выше только в столице", - добавил он.

Председатель облисполкома поблагодарил педагогов за кропотливый повседневный труд, профессиональную мудрость, преданность своему делу. "Пусть этот год будет продуктивным для вас и учеников, пусть вашу профессиональную деятельность по достоинству оценят общественность, школьники и родители", - пожелал он.

Областной педагогический форум собрал сегодня в Гомеле около 500 человек. Лучшим наставникам региона вручили заслуженные награды, отметили и педагогов, которые подготовили победителей заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам. Воспитанники и учащиеся учреждений образования региона, педагоги для всех участников встречи подготовили творческий подарок - праздничный концерт.-0-

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