Аналитик о референдуме: мы переходим на этап укрепления суверенитета страны

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы переходим на этап укрепления суверенитета страны, заявил в эфире телеканала ОНТ заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин, сообщает БЕЛТА.

"Мы переходим на этап уже не просто развития государственного строительства, а укрепления суверенитета нашей страны", - сказал Николай Щекин.

Аналитик подчеркнул: "Хотелось бы, чтобы все граждане Беларуси поняли одну вещь - нам отступать некуда. За нами Республика Беларусь. Все в наших руках. Просто прийти, проголосовать и своими руками создать будущее нашей страны".

Сбор предложений по проекту завершен. От белорусов поступило более 8,9 тыс. мнений и предложений. Республиканский референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь назначен на 27 февраля. Вместе с тем тематические диалоговые площадки будут продолжаться, чтобы у граждан была возможность получить ответы на все возникшие вопросы по проекту Основного закона страны.-0-

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