ИТОГИ НЕДЕЛИ. ФОТО

Актуальные события прошедшей недели в подборке БЕЛТА.
Стоимость жилья, кадры и сроки проектирования – Лукашенко поставил задачи перед строительной отраслью
Алиев с официальным визитом посетил Беларусь
Детское "Евровидение-2018" в Минске
Будущее партнерства Беларуси и ЕС обсудили на Минском форуме
В Беларуси планируют повысить минимальную зарплату
Как будем отдыхать и работать – опубликован производственный календарь на 2019 год
Единый тариф на электроэнергию для населения планируют ввести в 2019 году
Европейский инвестиционный банк планирует в 2019 году инвестировать в Беларусь 260 млн евро
Беларусь и Россия могут подписать соглашение о взаимном признании виз в декабре
Выбираем туристический бренд Беларуси
"Вялікі гістарычны атлас Беларусі" презентовали в Национальной библиотеке
В поездах региональных линий экономкласса появятся места для велосипедов
Представлена новая форма белорусских биатлонистов сезона 2018/2019
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