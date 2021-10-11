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11 октября 2021, 08:11

Картина выходных: акция "Чистый лес", завершение сева озимых и осенний калейдоскоп

ВЧЕРА

Картина выходных. 9-10 октября

Глава государства Александр Лукашенко поздравил работников культуры Республики Беларусь с профессиональным праздником.

COVID, "Нафтан" и Конституция: Наталья Кочанова пообщалась со студентами ПГУ.

Несмотря на экономные условия формирования республиканского бюджета на 2022 год, бюджетники, пенсионеры не почувствуют никакой дополнительной нагрузки. Об этом заявил министр финансов Юрий Селиверстов.

Белорусские сельхозпроизводители и переработчики планируют превысить превысить цифру в $6 млрд белорусского продовольственного экспорта. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов.

В Беларуси завершен сев озимых зерновых.

Акция "Чистый лес", приуроченная к Году народного единства, прошла в Беларуси. На протяжении дня волонтеры помогали лесхозам в ликвидации несанкционированных свалок, уборке строительных и бытовых отходов, благоустройстве придорожных полос, а также лесных массивов вблизи населенных пунктов и памятных мест.

КОММЕНТАРИЙ: Громкие дела и новые вызовы - Главное управление по наркоконтролю и противодействию торговле людьми отмечает 25-летие

В Беларуси с 9 октября ношение масок и соблюдение дистанции в общественных местах стало обязательным, в том числе для физических лиц.

Часть белорусских больниц перепрофилирована для оказания помощи пациентам с COVID-19.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1979 пациентов с COVID-19, выписаны 1935.

ФОТОФАКТ: "Осенний калейдоскоп" в Ботаническом саду

ФОТОФАКТ: Выставка-ярмарка "Наш урожай - в общий каравай"

ФОТОФАКТ: Закрытие сезона дрифта на кольцевой трассе в "Стайках"

Кирилл Маскевич завоевал серебро ЧМ по греко-римской борьбе в Норвегии.

Белорусские гребцы выиграли четыре медали на юниорском ЧЕ в Германии.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 11 октября

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Пресс-конференция "Проведение Брестского регионального цифрового форума #GBCregions (Государство. Бизнес. Граждане - регионы)" состоится в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 11.00. Аккредитация СМИ по телефонам (017) 350-44-47, (044) 583-84-04, электронной почте pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.

Пресс-конференция "Стандарты - для лучшего качества и устойчивого развития" состоится в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 14.00. Аккредитация СМИ по телефонам (8017) 350-44-47, (8044) 583-84-04 (+Viber, Telegram), электронной почте pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 12 октября

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Всемирный день борьбы с артритом.

50 лет назад родился Новицкий Олег Викторович (г. Червень Минской области), белорусский космонавт, Герой Российской Федерации (2014). Окончил Борисоглебское высшее военное авиационное училище летчиков имени В.П.Чкалова, Качинское высшее военное авиационное училище летчиков и Военно-воздушную академию имени Ю.А.Гагарина. Проходил службу в должности летчика инструкторского истребительного авиационного полка учебного центра имени В.П.Чкалова, служил в должностях летчика, старшего летчика, командира звена, заместителя командира авиационной эскадрильи штурмового авиационного полка 4-й воздушной армии и 4-й армии ВВС и ПВО Северо-Кавказского военного округа, служил командиром авиационной эскадрильи ШАП 4-й армии ВВС и ПВО. Принимал участие в мероприятиях по наведению конституционного порядка в Чеченской Республике. Имеет звание "Ветеран боевых действий". С февраля 2007 года по июль 2009 года проходил общекосмическую подготовку в ЦПК имени Ю.А.Гагарина, 1 августа 2009 года решением Межведомственной квалификационной комиссии ему была присвоена квалификация "космонавт-испытатель". С августа 2009 года по март 2010 года проходил подготовку в составе группы специализации по программе МКС, с марта 2010 года по май 2012 года - в составе дублирующего экипажа МКС-31/32 в качестве командира корабля и бортинженера МКС, с мая 2012 года - в составе основного экипажа МКС-33/34 в качестве командира корабля и бортинженера МКС. 23 октября 2012 года возглавил основной экипаж полета к Международной космической станции. 9 апреля 2021 года отправился в качестве командира корабля в 65-ю экспедицию на Международную космическую станцию.

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