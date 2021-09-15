Кочанова: суверенитет Беларуси и ее национальные интересы - наш незыблемый приоритет

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суверенитет Беларуси и ее национальные интересы - наш незыблемый приоритет, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время круглого стола на тему "День народного единства как символ консолидации белорусского народа", который проходит в Национальном историческом музее, передает корреспондент БЕЛТА​.

Что за праздник и будет ли он выходным. Беларусь 17 сентября впервые отметит День народного единства Предложения учредить данный праздник прозвучали в феврале текущего года на VI Всебелорусском народном собрании. Именно в этот день - 17 сентября - в 1939 году начался Польский поход Красной армии, в результате которого произошло воссоединение Западной Беларуси и БССР.

"17 сентября в Беларуси будет отмечаться новый государственный праздник - День народного единства. В преддверии этого значимого для нашей страны события я рада приветствовать всех вас на сегодняшнем мероприятии. День народного единства особенно значим для нас как для суверенного государства, которое самостоятельно определяет путь своего исторического и социально-экономического развития, осуществляет независимую многовекторную внешнюю политику на основе добрососедства, взаимоуважения и невмешательства во внутренние дела", - сказала Наталья Кочанова.

По ее словам, 17 сентября всегда было для нас значимой датой. "Подтверждение этому - названия улиц и площадей в самых разных уголках страны. Уверена, что День народного единства найдет искренний и широкий отклик в сердцах наших людей и его будут трепетно отмечать еще многие поколения белорусов, ведь он неразрывно связан с особыми для нас историческими событиями, - отметила спикер. - Осенью 1939 года белорусский народ, ранее насильно разделенный в угоду чужим конъюнктурным политическим интересам, воссоединился в Белорусской Советской Социалистической Республике. Президент отмечал, что "память об этом событии живет в сердцах белорусов, потому что оно стало актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли". Именно поэтому 17 сентября стал важным днем в истории белорусского государства и нации, своеобразной отправной точкой для нового отсчета белорусской государственности".

Наталья Кочанова подчеркнула, что суверенитет Беларуси и ее национальные интересы - наш незыблемый приоритет. "Но не всем это нравится. Попытки расшатать ситуацию в стране предпринимались неоднократно. События 2020 года в очередной раз продемонстрировали, насколько хрупок мир и порядок. Но мы, сплотившись вокруг нашего лидера, Президента, смогли преодолеть угрозы цветной революции. Мы не допустили дестабилизации государственных институтов и обрушения экономики. Эта дата - еще и символ победы для тех, кто хочет видеть Беларусь мирной, сильной и независимой. Независимость страны зависит от каждого из нас. Сохранить суверенитет, спокойную и созидательную жизнь на своей земле - наша святая обязанность. Если мы хотим жить в мире и благополучии, то должны сделать все возможное для развития и процветания родной Беларуси", - констатировала она.

Участниками круглого стола стали члены Совета Республики, уполномоченный по делам религий и национальностей, представители управления культуры Мингорисполкома, Академии управления при Президенте Беларуси, руководители центральных средств массовой информации, молодежь и другие.

Работу круглого стола предварило открытие тематической выставки "17 сентября - День народного единства". Республиканский музейный проект подготовлен Национальным историческим музеем и областными музеями. Экспозиции были представлены во время церемонии открытия посредством телемоста. -0-

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