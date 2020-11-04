ИГ взяло ответственность за теракт в Вене

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экстремистская группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в столице Австрии. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на интернет-портал боевиков.

Жертвами нападения стали четыре человека, более 20 получили ранения. Террорист был ликвидирован полицией через девять минут после того, как он открыл огонь.

По всей Австрии в полдень 3 ноября была объявлена минута молчания - в память о жертвах теракта в центре Вены. Также в стране объявлен трехдневный национальный траур.

Власти страны призывают не допускать проявлений религиозной и национальной нетерпимости. "Мы должны осознавать, что это не противостояние между христианами и мусульманами или между австрийцами и мигрантами. Нет, это борьба между большинством тех, кто верит в свободу, и теми немногими, которые желают войны, - подчеркнул в связи с трагедией канцлер Австрии Себастьян Курц. - Это борьба между цивилизацией и варварством. Эту борьбу мы будем вести со всей решительностью".

Ликвидированный террорист, по данным МВД Австрии, - 20-летний албанец, выходец из Северной Македонии. Он отбывал срок по обвинению в попытке присоединиться к экстремистам в Сирии, но в декабре прошлого года был досрочно освобожден.

В МВД не исключают, что нападавший действовал в одиночку, тем не менее продолжаются активные поиски возможного сообщника. Идут обыски и аресты: менее чем за сутки были задержаны около 15 человек, в том числе из ближайшего окружения террориста.-0-

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