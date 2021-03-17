Малкина: у стран ЕАЭС нет единой позиции по гармонизации законодательства о криптовалютах

17 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. У стран Евразийского экономического союза пока нет единой позиции о необходимости гармонизации законодательства о криптовалютах. Об этом сегодня на брифинге сообщила помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, отвечая на вопрос, поступали ли в ЕЭК предложения реализовать какие-либо проекты, связанные с технологией блокчейн и криптовалютами, синхронизировать регулирующее законодательство, передает корреспондент БЕЛТА.

"Такие предложения периодически поступают, но в настоящее время у сторон нет единого мнения о необходимости разработки гармонизированной правовой среды в области использования цифровых активов, цифровых знаков и криптовалют в союзе", - сказала Ия Малкина.

Она отметила, что ЕЭК с декабря 2017 года проводит анализ влияния криптовалют на макроэкономическую устойчивость государств ЕАЭС в целом. "С нашей стороны было предложение принять рекомендацию по формированию гармонизированных основ регулирования в рамках ЕАЭС, которая бы включала единый глоссарий и принципы. Однако это не нашло поддержки у сторон", - добавила Ия Малкина.-0-

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