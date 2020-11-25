Ия Малкина. Фото из facebook-аккаунта
25 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Проведение Высшего Евразийского экономического совета намечено на 11 декабря. Об этом сообщила сегодня во время онлайн-брифинга помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.
"Заседание Высшего Евразийского экономического совета запланировано на 11 декабря, - сказала Ия Малкина. - С учетом эпидемиологической ситуации государства - члены (Евразийского экономического союза. - Прим. БЕЛТА) отдают предпочтение заочному формату его проведения".-0-