Беларусь не будет инициатором деструктивных действий в отношении своих партнеров, но ответит адекватно - Макей

22 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь никогда не будет инициатором каких-то разрушающих деструктивных действий в отношении своих партнеров. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"К сожалению, никто не может сказать, с какой отметки мы начнем жить завтра, послезавтра, - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства. - Мы выступаем за логику сотрудничества, мы никогда не будем инициаторами каких-то разрушающих деструктивных действий в отношении наших партнеров".

Он заверил, что Беларусь хочет развивать конструктивное сотрудничество. "Но если нас задевают, если против нас выдвигают какие-то санкции, то мы, конечно, будем вынуждены адекватно отвечать. Вы знаете, что Европейский союз ввел дополнительные санкции против полутора десятков человек - мы также расширим и наши санкционные персональные списки, в которые будут включены представители руководства Европейского союза, руководства ряда европейских государств", - сообщил глава белорусского МИД.-0-

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