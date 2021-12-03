Беларусь в ближайшие дни введет ответные экономические санкции против Запада

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в ближайшие дни примет пакет ответных экономических санкций против Запада. Об этом сегодня заявил журналистам премьер-министр Роман Головченко после совещания у главы государства по социально-экономическому развитию страны, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава правительства рассказал, что на совещании в том числе было обсуждено недавнее принятие западными странами очередного пакета санкций в отношении Беларуси. Он отметил: белорусская сторона неоднократно предупреждала партнеров, что этого делать не стоит. "Во-первых, это нелегитимно. Во-вторых, от этого страдают граждане, о которых они якобы пекутся, предприятия. Но тем не менее эти решения приняты", - констатировал Роман Головченко.

Беларусь несколько раз откладывала принятие жестких ответных мер, рассчитывая на благоразумие другой стороны. "Оно не было проявлено, поэтому мы подготовили и в ближайшие дни введем пакет ответных мер экономического реагирования на те ограничительные действия, которые приняты в отношении нашей страны", - заявил премьер-министр.

"Список будет достаточно большой. Это уже будут не так называемые асимметричные меры и не формальные. Это будут экономические меры в ответ на то, какому давлению подвергаемся мы", - подчеркнул Роман Головченко.-0-

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