Главам государств в мае представят пакет изменений в Договор о ЕАЭС

15 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Главам государств Евразийского экономического союза на заседании Высшего Евразийского экономического совета в мае будет представлен пакет изменений в Договор о ЕАЭС. Об этом заявил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, выступая сегодня на XXII Апрельской международной научной конференции российского национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"21 мая главам государств будет представлен пакет изменений в Договор о ЕАЭС, включающий 137 поправок, - сказал Михаил Мясникович. - Основные из них - в сфере трудовой миграции и признания документов об образовании, оценки регулирующего воздействия проектов международных договоров в рамках ЕАЭС, антидемпинговых процедур, порядка взимания косвенных налогов и механизма контроля за их уплатой и другие".

"Полагаю, что необходима большая гармонизация национальных законодательств "пятерки" между собой и национальных законодательств с правом ЕАЭС. Гармонизация законодательств укрепляет доверие стран, дает позитивные сигналы бизнесу и гражданам на выгодность, безопасность и стабильность сотрудничества, способствует формированию социальной лояльности к интеграции в ЕАЭС", - подчеркнул председатель Коллегии ЕЭК.-0-

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