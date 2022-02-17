Лукашенко: завтра мы обсудим с Путиным дальнейшие действия совместной группировки войск

Во время учений "Союзная решимость - 2022". Фото из архива
17 февраля, Осиповичский район /Корр. БЕЛТА/. Президенты Беларуси и России обсудят 18 февраля дальнейшие действия совместной группировки войск. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам после ознакомления с ходом белорусско-российского учения "Союзная решимость - 2022" на полигоне Осиповичский, передает корреспондент БЕЛТА.
"Как мы примем завтра решение, так и будет", - сказал Александр Лукашенко.
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