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07:00 Картина дня: планы по строительству жилья, добровольцы для испытания вакцины и когда будут заморозки Общество
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Общество
18 сентября 2020, 07:00

Картина дня: планы по строительству жилья, добровольцы для испытания вакцины и когда будут заморозки

ВЧЕРА

Картина дня. 17 сентября

Уполномоченным представителем главы государства в Брестской области назначен государственный секретарь Совета безопасности Валерий Вакульчик, в Могилевской области - заместитель премьер-министра Анатолий Сивак. Соответствующее распоряжение подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

В Беларуси в 2020 году планируется построить 1,6 млн кв.м индивидуального жилья.

В Беларуси для удобства граждан, оперативности и доступности значительно расширен перечень административных процедур в службе "Одно окно".

Генпрокуратура отреагировала на призывы к нарушению нормальной работы предприятий.

КОММЕНТАРИЙ: Валерий Бельский: Демократия должна быть эффективной. Что не так в уличных протестах

Проведение IV Республиканского конкурса профессионального мастерства по международным стандартам WorldSkills Belarus 2020 на территории Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" очень символично, заявил министр образования Игорь Карпенко во время посещения конкурсных площадок.

В Беларуси на 17 сентября выздоровели и выписаны 72 967 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

В исследование российской вакцины против коронавируса "Гам-КОВИД-Вак" с белорусской стороны планируют включить около 100 участников. Набор добровольцев для участия в клинических испытаниях вакцины в Беларуси начнется на следующей неделе, сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Завод по производству топливных пеллет открыли в Мозыре.

Белорусский республиканский союз молодежи трудоустроил в составе студенческих отрядов более 17 тыс. человек.

Меморандумы о взаимопонимании подписаны между БГУ и университетами Яшар и Каппадокии (Турция).

В Минске сезон работы городских фонтанов завершится в последние дни сентября.

В выходные будет прохладно, на следующей неделе возможны ночные заморозки - Белгидромет.

ФОТОФАКТ: Центр экологического туризма создан в Гомельском районе

Израильский министр призвал пытающихся попасть в Украину паломников вернуться домой.

За 20 лет мир потерял 100 млн га леса - ООН.

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Анонсы на 18 сентября

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Министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко проведет прием граждан в Совете Министров.

В пресс-центре Дома прессы пройдет круглый стол "Беларусь - Узбекистан: культурные и гуманитарные связи". Начало в 11.00.

В центре Гродно развернется КнигаFest "Кніжныя скарбы Беларусi". Локацией фестиваля станет площадка у молодежного центра "Гродно". С 17.00 до 19.00 всех приглашают на праздник книги.

IV Республиканский конкурс профессионального мастерства WorldSkils Belarus пройдет по 18 сентября в торгово-выставочном центре на территории "Великого камня".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 19 сентября

115 лет назад родился Тумилович Янка (Иван Людвигович), белорусский поэт. Был членом литературных объединений "Маладняк" и "Пробліск". Издал поэтический сборник "Алое утро" (вместе с Я.Бобриком и А.Звонаком), написал поэму "Ульянов-Ленин". В 1930-е годы работал преподавателем в Высшей политпросветшколе, в редакции газеты "Пионер Беларуси". В 1936 и 1937 годах поэт был арестован и осужден к 7-ми годам исправительно-трудовых лагерей. В 1938 году расстрелян. Реабилитирован в 1940 году.

100 лет назад родился Хачатурян Карэн (Карен) Суренович, российский композитор и педагог, народный артист РСФСР (1981). Лауреат Государственной премии СССР (1976), Государственной премии Российской Федерации (2001). Умер в 2011 году.

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