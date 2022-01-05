Мусиенко: обсуждение проекта Конституции проходит в условиях беспрецедентной открытости

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обсуждение проекта Конституции проходит в условиях беспрецедентной открытости, заявил во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда" на тему "Общественное обсуждение проекта обновленной Конституции" руководитель Аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко.

"Когда принимался первый вариант Конституции, ничего подобного не было. Не было такого глубокого, обстоятельного разговора. Опять же беспрецедентная открытость. Пожалуйста, предлагайте. Мы уже революции прошли, у нас этот лимит исчерпан для Беларуси. Поэтому хотелось бы четкого и спокойного разговора. Он уже идет и идет давно. И это важно, потому что мы, белорусы, имеем возможность влиять на главный закон страны", - сказал Сергей Мусиенко.

По его словам, у населения очень высокая осведомленность о том, что будет проводиться референдум. И это показало масштабное социологическое исследование "Беларусь. Мнение о будущем". "Это о многом говорит. Это прицел на будущее, то, что мы можем заложить нашим детям, будущим поколениям. То, что мы увидели за годы независимости, изменения политической системы, самого общества. И это будет находить отражение. Люди это принимают, - отметил руководитель Аналитического центра. - Основной посыл - это сохранение социальных гарантий. Мы привыкли к тому, что государство нас оберегает, защищает, охраняет, и мы этого хотим. Это такая охранительная функция государственности. Но при этом и мы должны нести определенную ответственность".-0-

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Фото Максима Гучека