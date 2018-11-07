Новые соцобъекты и мост через Припять - что открыли в Беларуси к 7 ноября

Ленточку перерезают (слева направо) председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник, Президент Беларуси Александр Лукашенко и министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси традиционно в преддверии 7 ноября - Дня Октябрьской революции - реконструируется или вводится в строй ряд важных социальных объектов, среди которых жилые дома, детские сады, мосты и дороги, обновляется спортивная инфраструктура. Что в этом году получили в подарок белорусы - в обзоре БЕЛТА.

Так, в Витебске с участием Президента Беларуси Александра Лукашенко открылся модернизированный меховой комбинат - благодаря этому на предприятии появилось несколько сотен новых рабочих мест.

Александр Лукашенко на Витебском меховом комбинате

В Житковичском районе открыли реконструированный мост через реку Припять.

Александр Лукашенко во время открытия моста через Припять в Житковичском районе

Также Президент побывал в обновленном поселке Болбасово (Оршанский район). Глава государства обратил внимание на необходимость дальнейшего озеленения населенного пункта, развития парковых территорий и в целом создания наиболее комфортных условий для жизни людей.

Александр Лукашенко во время общения с местными жителями в Болбасово

Украшением Минска стал обновленный Белорусский государственный молодежный театр - его малая сцена открылась после реконструкции.

На сцене театра

В филиале "Ресурный центр "ЭкоТехноПарк - Волма" Республиканского института профессионального образования к празднику открыли учебные лаборатории: "Жилищно-коммунальное хозяйство с применением возобновляемых источников энергии", "Умный дом", "Unitrain - основы энергетики" и "Возобновляемая энергетика, электрические системы и сети".

Новые лаборатории

Технопарк ГрГУ им. Янки Купалы справил новоселье в многофункциональном собственном здании - реконструкция затронула площадь около 1 тыс. кв.м.

Подарком белорусам к 7 ноября также стал жилой дом для многодетных семей в Белыничах (Могилевская область). Ключи от квартиры получили 28 семей.

В Ивье (Гродненская область) после капитального ремонта открылись детский сад и школьный стадион. В яслях проведена тепловая реабилитация здания, обновлены внутренние помещения и пищеблок. На стадионе уложено легкоатлетическое покрытие, сертифицированное Международной ассоциацией легкоатлетических федераций, оборудованы сектора для метаний, появилась зрительская трибуна.

Во время открытия детского сада

Стадион

Новые детские ясли-сад на 200 мест появились в молодом микрорайоне Витебска Билево.

Новый детский сад

Гомельский областной клинический кардиологический центр получил в распоряжение модернизированную рентгеноперационную с современным ангиографическим комплексом.

В Гомельском областном клиническом кардиоцентре

В числе подарков также введенная в эксплуатацию после ремонта автомобильная дорога Мочуль-Теребличи в Столинском районе, реконструированный городской зал легкой атлетики в Пинске.

Во время открытия дороги Мочуль-Теребличи

В зале легкой атлетики

Кроме того, в различных регионах страны в преддверии праздника появились иные значимые объекты.-0-