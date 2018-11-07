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Новые соцобъекты и мост через Припять - что открыли в Беларуси к 7 ноября

Общество 07.11.2018 | 09:00
Ленточку перерезают (слева направо) председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник, Президент Беларуси Александр Лукашенко и министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак
Ленточку перерезают (слева направо) председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник, Президент Беларуси Александр Лукашенко и министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси традиционно в преддверии 7 ноября - Дня Октябрьской революции - реконструируется или вводится в строй ряд важных социальных объектов, среди которых жилые дома, детские сады, мосты и дороги, обновляется спортивная инфраструктура. Что в этом году получили в подарок белорусы - в обзоре БЕЛТА.

Так, в Витебске с участием Президента Беларуси Александра Лукашенко открылся модернизированный меховой комбинат - благодаря этому на предприятии появилось несколько сотен новых рабочих мест.

Александр Лукашенко на Витебском меховом комбинате
Александр Лукашенко на Витебском меховом комбинате

В Житковичском районе открыли реконструированный мост через реку Припять.

Александр Лукашенко во время открытия моста через Припять в Житковичском районе
Александр Лукашенко во время открытия моста через Припять в Житковичском районе

Также Президент побывал в обновленном поселке Болбасово (Оршанский район). Глава государства обратил внимание на необходимость дальнейшего озеленения населенного пункта, развития парковых территорий и в целом создания наиболее комфортных условий для жизни людей.

Александр Лукашенко во время общения с местными жителями в Болбасово
Александр Лукашенко во время общения с местными жителями в Болбасово

Украшением Минска стал обновленный Белорусский государственный молодежный театр - его малая сцена открылась после реконструкции.

На сцене театра
На сцене театра

В филиале "Ресурный центр "ЭкоТехноПарк - Волма" Республиканского института профессионального образования к празднику открыли учебные лаборатории: "Жилищно-коммунальное хозяйство с применением возобновляемых источников энергии", "Умный дом", "Unitrain - основы энергетики" и "Возобновляемая энергетика, электрические системы и сети".

Новые лаборатории
Новые лаборатории

Технопарк ГрГУ им. Янки Купалы справил новоселье в многофункциональном собственном здании - реконструкция затронула площадь около 1 тыс. кв.м.

Подарком белорусам к 7 ноября также стал жилой дом для многодетных семей в Белыничах (Могилевская область). Ключи от квартиры получили 28 семей.

В Ивье (Гродненская область) после капитального ремонта открылись детский сад и школьный стадион. В яслях проведена тепловая реабилитация здания, обновлены внутренние помещения и пищеблок. На стадионе уложено легкоатлетическое покрытие, сертифицированное Международной ассоциацией легкоатлетических федераций, оборудованы сектора для метаний, появилась зрительская трибуна.

Во время открытия детского сада
Во время открытия детского сада

Стадион
Стадион

Новые детские ясли-сад на 200 мест появились в молодом микрорайоне Витебска Билево.

Новый детский сад
Новый детский сад

Гомельский областной клинический кардиологический центр получил в распоряжение модернизированную рентгеноперационную с современным ангиографическим комплексом.

В Гомельском областном клиническом кардиоцентре
В Гомельском областном клиническом кардиоцентре

В числе подарков также введенная в эксплуатацию после ремонта автомобильная дорога Мочуль-Теребличи в Столинском районе, реконструированный городской зал легкой атлетики в Пинске.

Во время открытия дороги Мочуль-Теребличи
Во время открытия дороги Мочуль-Теребличи

В зале легкой атлетики
В зале легкой атлетики

Кроме того, в различных регионах страны в преддверии праздника появились иные значимые объекты.-0-

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Теги
Беларусь, дети, здоровье, легкая промышленность, Лукашенко, праздник, семья, спорт, транспорт
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