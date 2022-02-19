Анна Гуськова по возвращении из Пекина: на Олимпиаде было классно

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фристайлистка Анна Гуськова по возвращении в Беларусь поделилась с журналистами эмоциями от выступления на Олимпийских играх в Пекине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Смешанные чувства, и приятные, и неожиданные, будто в космосе нахожусь. Очень довольна, что Олимпиада завершилась для меня хорошо, поэтому сейчас со спокойной душой можно несколько дней отдохнуть и осознать все то, что произошло в Пекине. Да, на соревнованиях было сложно, но Игры в целом оказались отличными, склон - просто шикарный, да и вообще все было классно.

О погодных условиях

Было безумно холодно, но в крови присутствовал адреналин, он и помогал справляться с такой погодой. К тому же у нас были дополнительные аксессуары: грелки для рук и ног, которые тоже спасали от мороза на какое-то время.

Об ограничениях

На коронавирусные ограничения и отсутствие зрителей я внимания не обращала, была целиком сконцентрирована на соревнованиях. Тем не менее поддержка все равно очень сильно ощущалась, большое спасибо всем, кто переживал и болел.

О переносе квалификации на сутки

Повторно настроиться на квалификацию было несложно, нужно просто не заострять на такие вещи внимания. К тому же всех нас очень поддерживали тренеры, но самую главную установку я дала сама себе.

О решающем прыжке

К такому всегда нужно быть готовым не только физически, но и морально. За моей спиной были уже две Олимпиады, после первой я понимала, что сделала не так, и на двух следующих уже осознанно шла к своей цели. Было здорово пойти ва-банк, ничуть не сожалею, что приняла такое решение.

О медали

Серебро для меня - это тоже победа. Я очень рада за обеих девчонок, которые стояли на пьедестале почета вместе со мной, в частности за Сю Меньтао, которая долго шла к этому золоту. Решать было не нам, но я все равно очень довольна своим результатом.

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О новом формате финала

Новая формула проведения турнира очень удобна, она дает тебе еще один шанс в первом финале. Раньше, чтобы пробиться в следующий этап, был только один прыжок, сейчас их два. Поэтому такой формат более интересен, именно благодаря нему я и прошла в шестерку лучших.

О продолжении сезона

Отпуск будет немного позже, у нас еще остались соревнования, впереди два этапа Кубка мира. Поэтому нам нужно постараться максимально ограничить контакты, все-таки до конца сезона мы хотим завоевать медали. Все ребята готовы, и я в том числе.

О том, выступит ли на следующих Играх

Посмотрим. Думаю, что да. Но сейчас не могу сказать с уверенностью.-0-

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