Лавров: экономические санкции могут применяться только по решению ООН

10 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Экономические санкции могут применяться в исключительных случаях и только по решению ООН. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров сегодня в Москве на совместном заседании коллегий внешнеполитических ведомств Беларуси и РФ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается экономических санкций, то, на наш взгляд, они могут применяться лишь в качестве крайней меры воздействия, исключительно по решению Совета Безопасности ООН в целях парирования угроз международному миру и безопасности, - подчеркнул Сергей Лавров. - В этой связи неприемлемы ситуации, когда односторонние принудительные меры, вступающие в противоречие с международным правом, задействуются для оказания давления на неугодные Западу правительства".-0-