Общий объем инвестпрограммы Минска на 2021 год увеличен на Br6,1 млн

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В инвестиционную программу города Минска на 2021 год внесены изменения: общий объем программы увеличивается на Br6,1 млн. За это решение проголосовали сегодня депутаты Мингорсовета на 25-й внеочередной сессии, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам председателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирины Гонтаревой, из выделенной дополнительно суммы Br367 тыс. предусмотрено на архитектурное освещение фасадов зданий (заказчик "Мингорсвет") и Br5,7 млн - на проектирование и строительство инженерной, транспортной инфраструктуры жилых домов в границах улиц Героев 120-й Дивизии для граждан, стоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. "Общий объем инвестиционной программы составляет Br855,2 млн, из которых предполагается, что Br200 млн будут привлечены кредитными ресурсами банка для строительства третьей линии Минского метрополитена, Br78,6 млн направляется на погашение процентов и основного долга по ранее выданным кредитам", - рассказала Ирина Гонтарева.

Таким образом, на строительство и проектирование объектов будет направлено Br576,6 млн.

За счет перераспределения средств бюджета Минска в инвестпрограмму включается несколько объектов. На проведение проектно-изыскательских работ по строительству травматологического корпуса с приемно-диагностическим отделением в 6-й ГКБ по ул. Уральской, 5 - Br100 тыс.; на подготовку территории и демонтаж бетонных конструкций для возведения национального футбольного стадиона - Br200 тыс.

Как отмечалось ранее, основные средства инвестпрограммы аккумулированы на вводных объектах и объектах высокой степени готовности. В этой связи, по предложению КГК, также сокращается финансирование по таким объектам, как: реконструкция с реставрацией дворца гражданских обрядов по ул. Коммунистическая, 8 и прилегающих территорий, реконструкция храма Александра Невского. При этом за счет перераспределения средств бюджета города между сферами по предложениям заказчиков дополнительно Br21 млн отводится на проектируемую улицу №1 в возводимом микрорайоне Чижовка-6, 6А; продление ул. Казинца, Кижеватова до ул. Вирской (с ее реконструкцией); реконструкцию улицы Я. Купалы от моста через Свислочь до ул. М. Богдановича; реконструкцию здания гимназии №25 по ул. Седова; дождевой коллектор по ул. Кижеватова на существующих очистных сооружениях ул. Чижевских; на участок проектируемой улицы №12 в ЖК "Минск-Мир"; проектирование второго участка третьей линии столичной подземки.-0-

Вопросы ЖКХ занимают 32% среди всех обращений к депутатам Мингорсовета

Депутаты Мингорсовета выполнили пока около половины наказов избирателей

В бюджет Минска на 2021 год внесены изменения: дефицит составит Br215 млн

В Минске территории после зимних земляных работ благоустроят к 1 мая

В Минске утвержден комплекс мероприятий госпрограммы по охране окружающей среды на пятилетку

В Минске появились улица Петровская, сквер Вязынский, проезд Спасателей