ФОТОРЕПОРТАЖ: Беларусь празднует День Независимости

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сегодня отмечается День Независимости - главный праздник белорусской государственности.

Решение о праздновании Дня Независимости 3 июля было принято в 1996 году - так проголосовали белорусы на республиканском референдуме 24 ноября. В декабре того же года декретом Президента Александра Лукашенко установлен государственный праздник - День Независимости Республики Беларусь (День Республики). Он отмечается в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков - 3 июля 1944 года. Впервые Беларусь отметила День Независимости в 1997 году.

Александр Лукашенко в День Независимости возложил венок к Кургану Славы

Традиционно 3 июля белорусский народ отдает дань уважения героизму и стойкости солдат, самоотверженной борьбе подпольщиков и партизан, беспримерному трудовому подвигу тех, кто поднимал страну из руин.

В этом году праздничные мероприятия в День Независимости по традиции пройдут по всей стране.-0-

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Торжества по всей стране: белорусы отмечают 3 июля с радостью и чувством гордости

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