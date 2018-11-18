ИТОГИ НЕДЕЛИ. ФОТО

Актуальные события прошедшей недели в подборке БЕЛТА.
Новые послы, руководство министерств и местной вертикали - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
Правительству поставлена цель по достижению стопроцентной энергетической независимости
Всемирная неделя предпринимательства собрала в Минске представителей бизнеса из 170 стран
В Беларуси простились с Игорем Лученком
Отправка призывников в армию началась в Беларуси
Правительство скорректировало систему соцстандартов по обслуживанию населения
ЧП в "Арена Сити" - МЧС взяло на контроль потолки в торговых центрах
Самая технологичная сцена и другие ноу-хау – завершается подготовка к детскому "Евровидению"
Жителей новых домов в Беларуси обеспечат велопарковками
На форуме "Святость материнства" определены направления работы по поддержке семьи
Тайна потерянной тетради Богдановича - корреспондент БЕЛТА первым из журналистов увидел рукопись
Фотовыставка БЕЛТА "Імгненні стагоддзя" открылась в Москве
В регионах Беларуси выпал первый снег
Белорусский Дед Мороз возглавил топ-10 Дедов Морозов стран СНГ
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