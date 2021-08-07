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07 августа 2021, 07:00

Картина дня: Лукашенко открыл мост в Гродно, новые проекты "Беларусьфильма" и две олимпийские медали

ВЧЕРА

Картина дня. 6 августа

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Гродненскую область. Глава государства принял участие в церемонии торжественного открытия автомобильного моста Восточный через Неман. Белорусы строят свои мосты в мирное будущее, заявил Президент. Беларусь не отдаст ни клочка своей земли, кто бы как ни хотел, сказал Александр Лукашенко.

Во время церемонии
Во время церемонии

Несмотря на то, что лето было горячим во всех отношениях, никто не снимал главную обязанность - работать и давать результат. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании в Гродненском облисполкоме.

Во время заседания
Во время заседания

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов транспортных войск с профессиональным праздником - Днем железнодорожных войск. Александр Лукашенко подчеркнул, что сегодня транспортные войска Беларуси свято хранят память о подвиге и традициях поколения победителей, успешно решая задачи по совершенствованию системы транспортного обеспечения Вооруженных Сил и повышению ее эффективности.

Фото из архива
Фото из архива

На участие в "Большом разговоре с Президентом" поступило около 1 тыс. заявок от журналистов, медийщиков и частных лиц.

Фото из архива. "Большой разговор с Президентом". Александр Лукашенко во время встречи с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, 2019 год
Фото из архива. "Большой разговор с Президентом". Александр Лукашенко во время встречи с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, 2019 год

Белорусский борец Магомедхабиб Кадимагомедов завоевал серебро Олимпийских игр.

Белоруска Ванесса Колодинская стала обладательницей бронзовой олимпийской медали в женской борьбе.

Во время поединка
Во время поединка

По поручению Президента Беларуси председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко принял участие в церемонии инаугурации Президента Исламской Республики Иран Ибрагима Раиси. После окончания церемонии состоялась их встреча.

Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед обратился к премьер-министру страны Роману Головченко с просьбой проработать вопрос об организации увековечения жертв геноцида мирных граждан и перезахоронения извлеченных останков для сохранения исторической памяти о зверствах нацистских преступников на территории Беларуси.

Министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин рассказал о готовности белорусских команд к Армейским международным играм - 2021. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Литовским властям следует учитывать реальное соотношение сил, решаясь идти на конфронтацию с руководством Беларуси. Об этом говорится в статье польского издания Mysl Polska под названием "Краш-тест микродержавы".

Золотовалютные резервы Беларуси за июль выросли на 0,4% до $7,4 млрд.

Минэкономики планирует масштабировать корейский опыт цифровой трансформации, сообщили в пресс-службе министерства.

В новом учебном году в Минске будут работать 244 школы и гимназии, сообщили в комитете по образованию Мингорисполкома.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1295 пациентов с COVID-19, выписаны 1277.

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"Авантюры Прантиша Вырвича", "Город мастеров", "Иллюзии" - "Беларусьфильм" рассказал о новых проектах.

"Беларусьфильм" будет организатором предстоящего кинофестиваля "Лістапад".

В Минске открыли памятник народному артисту Беларуси Игорю Лученку.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 7-8 августа

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В торговом центре "Столица" 7 августа пройдет с 13.00 до 16.00 праздник для всей семьи "Калейдоскоп". На празднике выступят театр игры и клоунады "Компания Шико". В рамках мероприятия пройдет акция "Моя семья читает книги", будут работать зоны буккроссинга, мастер-классов.

Спортивно-культурный фестиваль "Вытокі" пройдет в Жодино по 7 августа.

Концерт органной музыки лауреата международных конкурсов Екатерины Николаевой пройдет 8 августа в Софийском соборе в Полоцке.

Молодежный фестиваль для работников социальной сферы #TourFest- 2021 пройдет по 8 августа возле Плещеницкого водохранилища в Логойском районе.

XXXII летние Олимпийские игры в Токио пройдут по 8 августа.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

8 августа

В Республике Беларусь - День строителя.

70 лет назад родился Садальский Станислав Юрьевич, российский актер, заслуженный артист РСФСР. Снимался в фильмах "Место встречи изменить нельзя", "О бедном гусаре замолвите слово", "Вокзал для двоих" и др.

9 августа

День Нагасаки.

Международный день коренных народов мира.

85 лет назад родился Миклашевский Евгений Васильевич, белорусский писатель и переводчик. В 1962-1966 годах учился в Минском педагогическом институте иностранных языков. С 1972 года работал в журналах "Родная природа", "Маладосць", с 1981 года литконсультант СП Беларуси, в 1991-1998 годах в журнале "Театральная Беларусь". Автор книг поэзии "Свежесть", "Анна из Пуховичей", повестей "Четыре дороги", "Мертвый родник" и др.

45 лет назад родилась Тоту Одри, французская киноактриса, исполнительница главных ролей в фильмах "Амели", "Долгая помолвка", "Код да Винчи", полнометражном фильме-биографии "Коко до Шанель".

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