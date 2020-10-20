Картина дня: рост объемов строительства жилья, профилактика COVID-19 и антарктическая экспедиция

ВЧЕРА

Картина дня. 19 октября

В Беларуси в январе - сентябре введено в эксплуатацию 2,75 млн кв.м жилья. Это на 5,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На диалоговых площадках обсуждаются вопросы, которые должны усовершенствовать нашу жизнь. Таким мнением поделился член Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Игорь Каско во время работы диалоговой площадки, посвященной вопросам социальной сферы.

"Белоруснефть" намерена с 2023 года стабилизировать добычу нефти на уровне 1,77 млн т.

Белорусская универсальная товарная биржа готова содействовать экспорту белорусских товаров в Сербию, сообщили в пресс-службе БУТБ.

Торжественный старт 13-й Белорусской антарктической экспедиции дали в Национальной академии наук.

Минздрав утвердил рекомендации для организаций и предприятий по профилактике COVID-19. Переболевшим COVID-19 рекомендуется привиться от гриппа через месяц после выздоровления.

В Беларуси выздоровели и выписаны 80 130 пациентов с COVID-19.

В Минске прошел митинг с участием ветеранов силовых структур.

Форум "Беларусь - это мы!" уже объединил около 15 тыс. молодых людей, сообщил первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи, член Совета Республики Дмитрий Воронюк.

В "Беллесбумпроме" рассказали подробности пожара на Светлогорском ЦКК.

МЧС напомнил грибникам о правилах безопасности в лесу.

ФОТОФАКТ: Экологическая тропа "Голубые озера"

Белорусские теннисистки сохранили свои места в мировом рейтинге перед турниром в Остраве.

Белорус Егор Герасимов вышел в 1/8 финала теннисного турнира в Кельне.

Число зараженных COVID-19 в мире превысило 40 млн.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 20 октября

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Состоится визит Митрополита Минского и Заславского, Патриаршего экзарха всея Беларуси Вениамина в учреждение образования "Минский государственный колледж электроники". Начало в 13.00.

Х Международный форум театрального искусства "ТЕАРТ" пройдет в Минске по 24 октября.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 21 октября

100 лет назад родился Фетисов Иван Яковлевич (Россия), художник, заслуженный работник культуры Беларуси (1989). В 1947 году окончил Ивановское художественное училище. Работал в разных жанрах станковой живописи. Среди произведений: сюжетно-тематические картины "Память о неизвестных могилах", "Разведчики", портреты "Белорус", "Строительница", "Почетные граждане Бреста", лирические пейзажи и др. Оформил экспозиции музеев в городах Брест, Барановичи, Береза, Пинск, Столин и др. Умер в 1994 году.

75 лет назад родился Михалков Никита Сергеевич, российский актер и кинорежиссер, председатель Союза кинематографистов России, президент (председатель правления) Российского фонда культуры, народный артист РСФСР (1984). Поставил фильмы "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Утомленные солнцем", "Раба любви", "Родня" и др. Лауреат Государственной премии Российской Федерации (1993, 1995, 1999).

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