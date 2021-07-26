Картина выходных: фестиваль "Вытокi" в Солигорске, велопробег "Во имя Победы!" и "Наш Грюнвальд"

ВЧЕРА

Картина выходных. 24-25 июля

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников Могилевского областного онкологического диспансера с 75-летием со дня основания учреждения. Александр Лукашенко отметил, что благодаря признанным в мире авторским методикам и самоотверженному труду всего коллектива диспансера спасены тысячи человеческих жизней.

Фото из архива

До конца августа в Беларусь поступит около 1 млн доз китайской вакцины от COVID-19. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Юрий Сенько. Решается вопрос об открытии генерального консульства Беларуси в китайском Гонконге.

Юрий Сенько. Фото из архива

Новый резидент "Великого камня" займется разработками в области искусственного интеллекта.

Банк развития в I полугодии предоставил около Br2,2 млрд на поддержку национальной экономики.

Фото из архива

Минздрав определил порядок разработки и эксплуатации инфосистем в здравоохранении.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 880 пациентов с COVID-19, выписаны 1100.

Фото из архива

Россия с 1 августа увеличивает число рейсов между Москвой и Минском, разрешает рейсы из Минска в Сочи и Краснодар.

Спортивный фестиваль "Вытокі. Крок да Алiмпу" получился в Солигорске добрым и по-семейному уютным. Такое мнение высказал журналистам президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко. Фестиваль "Вытокi" в Солигорске стал хорошим подарком и городу, и людям, заявил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.

Виктор Лукашенко

КОММЕНТАРИЙ: Они были первыми - о Героях СССР среди партизан комиссаре Бумажкове и командире Павловском

ФОТОФАКТ: Велопробег "Во имя Победы!" прошел в Бресте

ФОТОФАКТ: На улицах Бреста заработали арочные охлаждающие устройства

ФОТОФАКТ: Легкоатлетический пробег памяти Зиновия Колобанова

ФОТОФАКТ: Фестиваль "Наш Грюнвальд 2021" проходит в 12-ый раз

ФОТОФАКТ: Фестиваль "Берагіня" в Октябрьском

Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 56 районах Беларуси.

РЕПОРТАЖ: Запретный плод несладок: сезон черники в период ограничений на посещение лесов

Белорусские лучницы остановились в шаге от наград Олимпиады в Токио.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 26 июля

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В Минске по 29 июля пройдет международный форум "Точки роста: историческая политика, ценностные и мировоззренческие основания Евразийской интеграции".

Национальный пресс центр проведет пресс-конференцию "Вопросы диагностики и лечения хронических гепатитов. Вакцинация, скрининговые исследования и терапевтическая помощь пациентам", приуроченную ко Всемирному дню борьбы с гепатитом. Начало в 12.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 27 июля

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110 лет назад родился Кузнецов Николай Иванович, легендарный советский разведчик, Герой Советского Союза (1944). В Великую Отечественную войну с 1942 г. был в партизанском отряде Д.Медведева "Победители", который действовал на Украинском Полесье. Под именем немецкого обер-лейтенанта Пауля Зиберта вел разведку в г.Ровно (Украина), собирал и передавал в партизанский отряд ценные сведения и документы. Вместе с партизанами совершал диверсии, доставил в партизанский отряд несколько немецко-фашистских генералов и чиновников. Умер в 1944 году.

85 лет назад родился Лиепа Марис Эдуардович, артист балета, балетмейстер, педагог, солист Большого театра (1960-1984), народный артист СССР и Латвийской ССР. Лауреат Ленинской премии (1970). Умер в 1989 году.

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